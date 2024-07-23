СМИ: Словакия вооружает Украину в обход премьера Фицо 23.07.2024, 9:08

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Боеприпасы массово идут на вооружение ВСУ.

Министр обороны Словакии настаивает на значительном увеличении производства боеприпасов. И хотя его правительство упорно отказывается вооружать Украину, снаряды словацкого производства все же попадают на фронт.

В текущем году производство крупнокалиберных снарядов в Словакии ожидается на уровне 125 тысяч единиц, а в следующем страна хочет увеличить этот показатель до 200 тысяч, пишет Bloomberg.

Центральноевропейская страна намерена увеличить производство крупнокалиберных снарядов до 200 000 в следующем году со 125 000 в этом году, заявил Роберт Калинак, министр обороны и близкий союзник премьер-министра Роберта Фицо.

Но у правительства нет полного контроля над тем, куда попадают эти снаряды, поскольку, по словам министра обороны Роберта Калинака, покупатели сами решают, что делать с приобретенными боеприпасами.

Чиновник также возразил, что продажа снарядов словацкого производства Украине напрямую или через третьих лиц противоречит позиции правительства, выступающего против военной помощи Киеву.

«В нашей политической декларации сказано, что мы не будем оказывать бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будем поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что таким образом я повредил бы интересам Словакии», – сказал Калинак.

Ренессанс производства боеприпасов

В начале 1990-х годов производств снарядов в Словакии упало на 90%, оставив десятки тысяч людей без работы, а заброшенные оружейные заводы стали напоминаниями о упадке отрасли.

Но вторжение России в Украину возродило интерес к оружейной промышленности и побудило словацкие компании попытаться увеличить производство.

Когда премьер Роберт Фицо пришел к власти в октябре прошлого года, он заявил, что вложит 100 миллионов евро в возрождение отрасли, также производящей гаубицы и минометы. Теперь Калинак думает заранее и хочет, чтобы словацкие компании были вовлечены в каждый этап цепочки поставок для производства боеприпасов. На достижение этой цели уйдут годы, сказал он, не уточняя детали.

Правительство Фицо прекратило прямые военные поставки в Украину из собственных запасов. Его предшественники отправляли в Украину боеприпасы, танки, системы С-300 и даже парк самолетов МиГ-29. В то же время, Фицо заявил, что его правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных производителей.

Бывший министр обороны Ярослав Над рассказал, что подавляющее большинство продукции из словацких заводов, производящих 155-мм боеприпасы, идет в Украину.

«В 2023 году практически все производственные мощности на следующие три года были проданы Украине, либо напрямую, либо через другие страны», – уточнил он

Хотя этот шаг помог Киеву пополнить свои запасы боеприпасов, Словакия остается крайне скептически настроенной для дальнейшего присоединения Украины к западному миру.

Фицо решительно выступает против членства Украины в НАТО, невзирая на то, что Словакия подписала декларацию на саммите НАТО в Вашингтоне, которая предусматривает будущее Украины в рамках альянса.

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