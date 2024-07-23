закрыть
23 июля 2024, вторник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус рассказал, как беднеет с каждым повышением пенсий

  • 23.07.2024, 9:14
  • 2,370
Белорус рассказал, как беднеет с каждым повышением пенсий

Арифметика по-лукашенковски.

Белорусский пенсионер поделился с сайтом Charter97.org рассказом о разговоре с соседом, который смотрит лукашенковскую пропаганду:

— На днях зашел ко мне сосед и попросил лестницу. Я и спрашиваю: «Что, урожай собирать будешь?» Отвечает, что спутниковую антенну налаживать.

Ведь за наладку антенны нужно платить 150 рублей. А он таких денег не имеет.

Начал меня спрашивать о том, за что я не люблю Лукашенко. Мол, он же мне пенсию платит!

Вижу я, что сосед мой действительно уже не через спутниковую антенну телевизор смотрит, а стал жертвой БТ. Отвечаю ему, что мне не Лукашенко пенсию платит, а заработал я ее тяжелым трудом и кровавыми мозолями.

В ответ слышу: «Так он же тебе все время пенсию повышает!»

Посмеялся и отвечаю, что это повышение — это смех да и только. На рубль повысят пенсию, а цены — на два, я с каждым повышением только беднею.

Да и спрашиваю: «Николай, так а ты за что его любишь, если здоров, молод не можешь 150 рублей на антенну заработать?»

Подскочил мой сосед и побежал домой.

Я ему только вдогонку сказал, что со своей любовью к диктатору он до пенсии может и не дожить. Ведь я успел еще в 60 лет выйти. А ему до 63 придется горбатиться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников