Белорус рассказал, как беднеет с каждым повышением пенсий 23.07.2024, 9:14

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Арифметика по-лукашенковски.

Белорусский пенсионер поделился с сайтом Charter97.org рассказом о разговоре с соседом, который смотрит лукашенковскую пропаганду:

— На днях зашел ко мне сосед и попросил лестницу. Я и спрашиваю: «Что, урожай собирать будешь?» Отвечает, что спутниковую антенну налаживать.

Ведь за наладку антенны нужно платить 150 рублей. А он таких денег не имеет.

Начал меня спрашивать о том, за что я не люблю Лукашенко. Мол, он же мне пенсию платит!

Вижу я, что сосед мой действительно уже не через спутниковую антенну телевизор смотрит, а стал жертвой БТ. Отвечаю ему, что мне не Лукашенко пенсию платит, а заработал я ее тяжелым трудом и кровавыми мозолями.

В ответ слышу: «Так он же тебе все время пенсию повышает!»

Посмеялся и отвечаю, что это повышение — это смех да и только. На рубль повысят пенсию, а цены — на два, я с каждым повышением только беднею.

Да и спрашиваю: «Николай, так а ты за что его любишь, если здоров, молод не можешь 150 рублей на антенну заработать?»

Подскочил мой сосед и побежал домой.

Я ему только вдогонку сказал, что со своей любовью к диктатору он до пенсии может и не дожить. Ведь я успел еще в 60 лет выйти. А ему до 63 придется горбатиться.

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