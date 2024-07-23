Белорус рассказал, как беднеет с каждым повышением пенсий
- 23.07.2024, 9:14
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Арифметика по-лукашенковски.
Белорусский пенсионер поделился с сайтом Charter97.org рассказом о разговоре с соседом, который смотрит лукашенковскую пропаганду:
— На днях зашел ко мне сосед и попросил лестницу. Я и спрашиваю: «Что, урожай собирать будешь?» Отвечает, что спутниковую антенну налаживать.
Ведь за наладку антенны нужно платить 150 рублей. А он таких денег не имеет.
Начал меня спрашивать о том, за что я не люблю Лукашенко. Мол, он же мне пенсию платит!
Вижу я, что сосед мой действительно уже не через спутниковую антенну телевизор смотрит, а стал жертвой БТ. Отвечаю ему, что мне не Лукашенко пенсию платит, а заработал я ее тяжелым трудом и кровавыми мозолями.
В ответ слышу: «Так он же тебе все время пенсию повышает!»
Посмеялся и отвечаю, что это повышение — это смех да и только. На рубль повысят пенсию, а цены — на два, я с каждым повышением только беднею.
Да и спрашиваю: «Николай, так а ты за что его любишь, если здоров, молод не можешь 150 рублей на антенну заработать?»
Подскочил мой сосед и побежал домой.
Я ему только вдогонку сказал, что со своей любовью к диктатору он до пенсии может и не дожить. Ведь я успел еще в 60 лет выйти. А ему до 63 придется горбатиться.