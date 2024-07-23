Колосс на ногах из навоза и палок Артем Синицын

23.07.2024, 9:32

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Какую систему выстроил Лукашенко.

Приближенный к Лукашенко телеграм-канал на днях задался вопросом, почему их босс на селекторном совещании, посвященном уборке урожая, «просит не зацикливаться на колоссовых».

Речь, конечно же, шла о колосовых культурах. Но ошибка вышла даже не забавной — учитывая положение дел в аграрной отрасли, да и на селе в целом, лишняя буква «с» тянет на диверсию. Ведь современное лукашенковское сельское хозяйство к 30-летию безраздельного правления страной и есть тот самый колосс на ногах из навоза и палок.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать придворную прессу:

— Особая роль в уборочной кампании отводится Комитету госконтроля и Генпрокуратуре. По располагаемым данным, имеется целый букет разного рода нарушений: хищения, коррупция, приписки, неготовность техники и зерносушильных комплексов и другие. По информации МВД, уже во время посевной кампании этого года выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо.

Лукашенко в который раз назвал преступлением «неготовность комбайна, хоть одного, или сушилки», но результат, как и в прежние годы, все тот же.

— Ладно бы 2% машин не смогли довести до ума. Но, как указывает Комитет госконтроля, из проверенных по республике сельхозорганизаций практически в каждой пятой зерносушильные комплексы не готовы к работе. А куда уполномоченные, а куда помощники смотрят? Некоторые факты с позиции рациональной логики вообще объяснить невозможно, — возмущался правитель на совещании.

Как раз-таки возможно. Там, где сельским хозяйством занимается частник, который работает на своей земле, нет воровства. Рациональная логика — зачем воровать у самого себя?

Частнику не нужны министры внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, он справится с уборкой кукурузы и закладкой сенажа без генпрокурора и госконтроля.

В Беларуси же каждый год люди в строгих костюмах и погонах смиренно строчат в блокноты навязшие на зубах ц/у, выслушивают тирады о жесточайшей дисциплине и соблюдении технологий, но воз и ныне там.

Беда в том, что к семейству «колоссовых» относится не только сельское хозяйство. На втором с начала года совещании по вопросам развития промышленности Лукашенко снова пригрозил руководителям предприятий тюрьмой (хорошо еще, что не расстрелом).

И здесь в который уже раз просятся закономерные вопросы: а кто же назначил всех этих вороватых директоров и чиновников? Кто годами собирает селекторы по всем вопросам — от заготовки кормов до школьных учебников? Кто создал эту неэффективную систему, при которой все и вся зависит от воли и настроения одного человека?

Но, похоже, мы имеем четкий ответ на все эти вопросы. И все благодаря откровениям нового главы лукашенковской администрации Дмитрия Крутого на страницах «СБ. Беларусь сегодня»:

— В пятницу, 19 июля, наш лидер Александр Лукашенко спрашивал, за что Господь послал Беларуси такое испытание в виде урагана. Ответ очень прост. Возможно, это для того, чтобы президент порадовался, что созданная им за 30 лет система выстояла, выдержала.

Эти слова чиновника в итоге исчезли с сайта издания, но посыл ясен, как божий день: какие у вас могут быть вопросы к человеку, которому сам бог делает приятно, пусть даже и таким сомнительным способом?

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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