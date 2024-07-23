В Тюменской области РФ похоронили самого молодого оккупанта
- 23.07.2024, 9:37
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Неизвестно, как он попал на войну.
В Тюменской области РФ 22 июля простились с самым молодым в России погибшим на войне в Украине Ярославом Липавским.
Он погиб на войне через месяц после своего восемнадцатого дня рождения,
Об этом сообщил 23 июля корреспондент kasparov.ru со ссылкой на администрацию поселка Боровского.
Как молодой человек, который даже не был на срочной службе, попал на войну – не сообщается. Его мать – Надежда Черепанова – написала в группе «Подслушано п. Боровский (Тюмень)», что Ярослав погиб 15 апреля.
В комментариях есть такие слова: «Эти истории должны быть на билбордах во всех регионах, а не рассказы про «настоящую мужскую профессию». «Как ребёнок попал на СВО? Господи, как же ужасно, что погибают такие юные мальчики…»