Как белорусам сэкономить на бензине летом 1 23.07.2024, 9:46

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Советы эксперта.

Многие автолюбители задумываются о том, как сэкономить на топливе. О том, как это сделать, «АиФ» рассказал экономист Станислав Паулаускас.

Первое – нужно пересмотреть свой стиль вождения. Если вы любитель резкого старта и остановки, часто переключаете передачи, ездите на высоких оборотах двигателя, это увеличивает расход горючего. Хотите сэкономить – выбирайте плавность, не превышайте предел скорости 90 км/час, при котором возрастает потребление топлива.

Второй совет от эксперта – не допускать износа тормозов и тормозных колодок, что также способствует повышенному расходу горючего. То же касается проверок давления в шинах: если оно недостаточное, сопротивление увеличивается, топлива потребляется больше. Но обязательно следуйте рекомендациям автопроизводителя.

Сэкономить также можно, используя кондиционер только в самые жаркие часы. Также не забывайте о проверке и замене фильтров, свечей зажигания, масла и других жидкостей.

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