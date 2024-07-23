У Путина начались проблемы с танками 1 Павел Лакийчук

23.07.2024, 9:21

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Остановится ли война?

Журналисты британского издания The Economist опубликовали материал, в котором говорится, что Россия ко второй половине 2025 года может истощиться по танкам и другой бронетехнике. Приводятся оценки, согласно которым Россия уже потеряла не менее 3 тысяч танков, а новое производство на покрывает имеющегося дефицита. Отмечается, что истощение по бронетехнике в ближайшем будущем может заставить Путина искать временного перемирия, потому что россияне не смогут наступать.

В целом это очень оптимистичная оценка, и я объясню - почему.

У России есть три возможности пополнения танками своих войск.

Первая - модернизация танков. Вторая заключается в производстве новых танков. Третья предполагает снятие с консервации очень старых танков. Всеми этими тремя путями россияне движутся параллельно. И даже относительно старые танки используются на поле боя.

В материале The Economist акцентируется внимание на том, что у России проблемы с модернизацией танков как с основным источником танкового пополнения войск. И здесь они правы: количество танков, которые можно снять с баз хранения и восстановить до рабочего уровня, уменьшается. Не каждый танк можно взять и модернизировать.

Однако с другой стороны, судя по характеру боевых действий в Украине, наличие танков уже не является главным преимуществом на поле боя. Мы видим уже не танковые битвы, а поддержку танками пехотных штурмов. Тактика предусматривает использование танков фактически как артиллерийских установок. В таких боевых действиях могут применяться любые танки, даже наподобие Т-34.

Некоторые эксперты утверждают, что к 2025 году у Путина закончатся не только танки, но и артиллерийские системы, и поэтому он пойдет на перемирие. Но для понимания ситуации надо смотреть в целом на ресурсы и тактику противника. Технические и человеческие ресурсы у него по-прежнему остаются.

Оценки относительно того, что россияне истощаются в отношении бронетехники - это, скорее всего, попытка выдать желаемое за действительное. Слишком оптимистичная интерпретация ситуации. Это как было с оценками по ракетам, когда говорили, что они у россиян заканчиваются.

Павел Лакийчук, «Главред»

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