У Путина начались проблемы с танками

У Путина начались проблемы с танками1
- Павел Лакийчук
- 23.07.2024, 9:21
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Остановится ли война?
Журналисты британского издания The Economist опубликовали материал, в котором говорится, что Россия ко второй половине 2025 года может истощиться по танкам и другой бронетехнике. Приводятся оценки, согласно которым Россия уже потеряла не менее 3 тысяч танков, а новое производство на покрывает имеющегося дефицита. Отмечается, что истощение по бронетехнике в ближайшем будущем может заставить Путина искать временного перемирия, потому что россияне не смогут наступать.
В целом это очень оптимистичная оценка, и я объясню - почему.
У России есть три возможности пополнения танками своих войск.
Первая - модернизация танков. Вторая заключается в производстве новых танков. Третья предполагает снятие с консервации очень старых танков. Всеми этими тремя путями россияне движутся параллельно. И даже относительно старые танки используются на поле боя.
В материале The Economist акцентируется внимание на том, что у России проблемы с модернизацией танков как с основным источником танкового пополнения войск. И здесь они правы: количество танков, которые можно снять с баз хранения и восстановить до рабочего уровня, уменьшается. Не каждый танк можно взять и модернизировать.
Однако с другой стороны, судя по характеру боевых действий в Украине, наличие танков уже не является главным преимуществом на поле боя. Мы видим уже не танковые битвы, а поддержку танками пехотных штурмов. Тактика предусматривает использование танков фактически как артиллерийских установок. В таких боевых действиях могут применяться любые танки, даже наподобие Т-34.
Некоторые эксперты утверждают, что к 2025 году у Путина закончатся не только танки, но и артиллерийские системы, и поэтому он пойдет на перемирие. Но для понимания ситуации надо смотреть в целом на ресурсы и тактику противника. Технические и человеческие ресурсы у него по-прежнему остаются.
Оценки относительно того, что россияне истощаются в отношении бронетехники - это, скорее всего, попытка выдать желаемое за действительное. Слишком оптимистичная интерпретация ситуации. Это как было с оценками по ракетам, когда говорили, что они у россиян заканчиваются.
Павел Лакийчук, «Главред»