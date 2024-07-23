У белорусских спортсменов-гребцов серьезные проблемы на Олимпиаде 7 23.07.2024, 9:58

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До Парижа спортсмены доехали без лодок.

Олимпийские игры в Париже стартуют уже в ближайшую пятницу, 26 июля. Первые белорусские спортсмены уже добрались до олимпийской деревни — гребцы-академисты Евгений Золотой и Татьяна Климович уже в субботу начнут квалификационные заезды.

Спортсмены вылетели в Париж 21 июля месте с тренером команды по академической гребле Виталием Белым и личным тренером Климович Ярославой Павлович. Но лодки гребцов не доехали в Париж, сообщает «Зеркало» со ссылкой на спортивный телеканал «Беларусь 5».

«Мы попытались провезти лодки в Париж, но в Европейском союзе стоит запрет на ввоз лодок, поэтому нас развернули. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы арендовать инвентарь. Естественно, это является проблемой, когда ты готовишься на своей лодке, а придется сесть на новую лодку. Это не худшие условия, потому что лодки будут новые, но всем спортсменам придется максимально быстро адаптироваться под новый инвентарь», — рассказала старший тренер сборной Беларуси по академической гребле Юлия Бичик.

Она отметила, что у спортсменов будет полноценная тренировочная неделя, они адаптируются к температурному режиму и к инвентарю, и надеется, что все пройдет отлично.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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