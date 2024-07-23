«Дети, похожие на работников казино» 1 23.07.2024, 10:04

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Родители честно рассказали, получается ли у них сэкономить на школьных закупках.

Белорусские чиновники продолжают возвращать детей к одинаковой школьной форме. Цены на школьную форму в магазинах, мягко говоря, негуманные: как отметил корреспондент «Салідарнасці», обычная белая хлопковая рубашка без скидок обойдется в 90 рублей.

А весь комплект «оптимальной экипировки», как подсчитали в объединении «Столичная торговля и услуги», будет стоить от 320 до 1330 белорусских рублей. А если в семье два ребенка — вот и ушла на сборы средняя зарплата?

Журналисты спросили у белорусов, получается ли у них сэкономить на школьных закупках и как сделать эти траты не такими болезненными для бюджета. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Переплачивать за бесполезные вещи, чтобы только завуч была довольна, не собираюсь»

— Вообще, прямо скажем, идея вернуть обязательную школьную форму якобы из мотивации к учебе — дуристика, — говорит Анастасия, жительница одного из райцентров на Брестчине. — Одежда с качеством образования не коррелирует. Вон IT-шники, неглупые люди, через одного в свитерах и джинсах ходят, а люди из системы — в строгих деловых костюмах, но с промытыми мозгами.

Но в школе, хочешь не хочешь, определенные правила все-таки приходится соблюдать. А такая история с новыми моделями школьной формы, которые выглядят не лучше старых, только дороже, повторяется каждый год. Так что я уже стреляный воробей.

Канцелярские товары для дочки в начальную школу и для сына-старшеклассника, рассказывает Анастасия, она покупает небольшими партиями в течение всего лета — тогда выходит не так накладно и успевает собрать все нужное.

— Рюкзак дочке подарит бабушка — то, что есть у нас в городе, стоит от 100 рублей и не внушает доверия абсолютно, а в Минске в крупных универмагах на скидках есть возможность уложиться в меньшие деньги и выбрать лучшее качество.

Что касается одежды, здесь нам очень повезло: прошлой зимой подруги, у которых девочки постарше, отдали много всего «в наследство», и большинство вещей — юбки, платья, сарафаны, несколько пар кофточек и блузок с коротким рукавом — моей дочке сейчас впору.

И еще обувь — пара туфелек от Shagovita, если бы мы их сейчас покупали, потянула бы на 100 рублей — а так нужно докупить только кеды, выберу из линейки лидских, и чешки.

Школьные брючки из прошлогодней коллекции черно-белые в клетку удалось купить за 40 рублей — и мне, честно говоря, глубоко плевать, что они не темно-синие, как настаивает школа, они и делового стиля, и очень удобные, без лишних пуговок и завязок.

Конечно, в джинсах я дочку в школу не поведу, но и переплачивать за бесполезные вещи, чтобы только завуч была довольна, тоже не собираюсь.

Еще столько же, 40 рублей в сумме, отдала за два джемпера — поло и обманку, якобы жилетка и блузка. Спортивные штаны у нас тоже из «наследства», пару белых маечек для физкультуры и под кофты зимой я купила в «Свитанке» за 6 рублей штука.

С жилеткой, которая у нас как бы обязательный элемент, даже заморачиваться не стала: во-первых, есть джемпер-обманка, во-вторых, в прошлом году честно купленную жилетку дочка надела ровно дважды.

Посмотрела, как в одной из наших гимназий, где «выбрали» бордовые шерстяные жилетки, родители ровным строем их оплатили (притом шили на заказ), а дети, похожие на работников казино, намучавшись, стягивали эти жилетки сразу же за порогом школы — что очень много говорит о качестве и необходимости вещи.

Вот вы сейчас спросили, и я прикинула скоренько — если бы все вещи в школьный гардероб мы покупали с нуля, выходит самое скромное рублей 500-600 на одного ребенка, и это без рюкзака и канцелярии.

С вещами сына как минимум до середины августа дергаться не будем — чтобы купить перед самой школой и подобрать по размеру. Пару лет назад лоханулись, купили на вырост — а он за лето взял и перерос весь «на вырост», пришлось пристраивать.

Сейчас вызвалась помочь моя бывшая свекровь — она очень любит внука и шопинг, так что им походить по школьным базарам будет одно удовольствие, а не сплошные нервы, как мне. Подключусь только с обувью: нога у моего мальчика гулливерская, подбирать нужно действительно тщательно.

«Форма есть, а знаний нет»

— Дело не в том что школьная форма — это дорого а в том, что не хочется тратить овердофига денег на никому не нужную экипировку, — говорят минчане Ирина и Алексей. — За последние несколько лет мы посмотрели и убедились, что «обязательные» элементы формы придумали чисто для галочки.

— Значки дети массово теряют, пачками, а новых (за свои деньги) полгода не допросишься, жилетки — мои надели 2 (!) раза за весь год, на 1 сентября и на какие-то официальные мероприятия зимой, на линейке в честь окончания школьного года уже без этого колючего ужаса были, — вспоминает Ирина.

— И еще вот эти сарафаны с застежками на спине, которые дети в начальной школе тупо сами не застегнут, эти платья и юбки без карманов (а зачем девочкам носить с собой носовые платочки и нужные мелочи, правда?), эти свитанковские майки и кофты, которые спустя месяц носки теряют форму от слова вообще…

Так что проблема не в том, чтобы потратить сразу 1,3 тысячи и дальше докупать только расходники и канцелярку, а в том, что докупать приходится гораздо чаще, и отдавать деньги за вещи откровенно плохого качества, неудобные, немодные, некрасивые. Пока еще есть выбор на маркетплейсах, там вещи именно для современных детей, хотя понятно, что не на любой родительский кошелек.

— Меня очень раздражает аргумент старшего поколения про то, что «в Союзе ходили в форме, всем красиво, всем удобно, и ничего, а сейчас выпендриваются», — дополняет супругу Алексей. — Потому что, во-первых, вранье — слушайте, я тоже родом из позднего совка, не было «всем» красиво и удобно, просто у большинства не было выбора и выхода.

Во-вторых, это типично старческое брюзжание «мы не жили хорошо и вам не надо» — ну давайте тогда не в СССР, а сразу в крепостное право вернемся, чтоб из образования могли только крестик на бумажке поставить и дальше работать.

И, наконец, момент про стремление к знаниям — вообще критики не выдерживает. Как будто, надев пиджак и брУки, ты сразу умным становишься. Если бы.

Нигде я не встречал столько неумных и ограниченных людей, как в чиновничьих кабинетах разных структур — хотя все в костюмах, при галстуках, тетки с начесами. Те самые, которые каждый раз безропотно помогают фальсифицировать выборы и давить инакомыслие.

Получается, форма есть, а знаний нет. И если цель стоит вырастить именно таких «форменных» — обеими руками поддерживаю своих детей, которые саботируют обязательную форму.

«Если придется, пройду и по секондам, но рассрочек и кредитов постараюсь избежать»

— Честно говоря, пока еще вообще не думала над тем, где взять деньги на школьную форму, — говорит минчанка Елизавета. — После того, как меня «ушли» с работы за политику, несколько месяцев пыталась найти работу — и, конечно, все это время ничего не откладывала, только проедала заначку.

Сына на все лето забрали мои родители в деревню, это большое подспорье в плане экономии — там он на всем готовом из сада-огорода, а им помощь, ну а я здесь могу и на растворимой лапше посидеть.

Вот в июле вроде как «срослось» с одним работодателем, я его устраиваю как сотрудник, но поскольку с госслужбами он также имеет дело, переживаем и он, и я, чтобы не пришли никакие черные списки. Но даже если все будет хорошо, первую зарплату я получу в августе — с нее отдам сразу половину в счет долгов, а еще почти половину — потрачу на школу.

Школьный рюкзак у нас остался с прошлого года — классный, крестный смог прислать из Польши, пока не было такой свистопляски на границах. С обувью тоже решим, к ней не слишком цепляются. А вот сама форма — придется крутиться как-то.

У нас в прошлом году ввели обязательные темно-синие брюки и жилетки — как же я с ними намучалась! Еле удалось в одном из универмагов на «школьном базаре» ухватить такие, как нужно, а потом еще доплачивать за укорачивание и подгонку. И это были последние такие, остальные — синие или черные, а в школе уперлись рогом, что нельзя.

В итоге сын как-то раз опоздал на два урока, потому что в джинсах идти отказался (он очень послушный, даже думаю, что, к сожалению), а школьные брюки тупо не высохли!

В этом году, правда, позволили и черные — ну вот их в августе и куплю. Рубашки надеюсь ухватить в распродажном магазинчике, у нас есть рядом такой, что-то вроде стока, где в два-три раза снижены цены на устаревшие модели и остатки. Пиджаки у нас, к счастью, необязательны, а жилетка осталась с прошлого года — она растянулась и по итогу сын из нее не вырос.

Если придется, пройду и по секондам, но рассрочек и кредитов постараюсь избежать — не в моем зыбком положении в это ввязываться, да и поднадоело жить в долг. В самом крайнем случае, свяжусь с папой сына — так-то он считает, что нам ничего не должен, а мы и не просим, но иногда от щедрот передает немного денег.

Но ладно форма — я себя морально настраиваю на первое собрание, где опять начнут собирать деньги на дополнительные тетради, пособия, воду, салфетки, бумагу для принтера. Там недостаточно один раз сказать «нет», будут давить, стыдить, манипулировать, пока не сорвешься — поэтому сын школу просто не любит, а я уже тихо ненавижу.

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