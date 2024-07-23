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Популярный украинский певец ушел в ВСУ добровольцем

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  • 23.07.2024, 10:17
  • 5,032
Популярный украинский певец ушел в ВСУ добровольцем

Ранее он активно волонтерил.

Украинский исполнитель Миша Крупин с первых дней полномасштабной войны в Украине стал активным волонтером - выступал для наших защитников и на благотворительных концертах собирал деньги на нужды ВСУ. Он также перешел на украинский язык в информационном пространстве и творчестве.

Сейчас стало известно, что артист принял решение вступить в лавы ВСУ. Об этом РБК-Украина сообщила директор Миши Крупина Юлия Виктор.

Свое решение мобилизоваться музыкант мотивировал так: «Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина».

Сейчас Крупин проходит ВВК. Виктор отметила, что повестка уже у исполнителя на руках. На данный момент он находится в Харькове и ожидает результатов комиссии.

«Почти месяц Миша находится в Харькове. Он поехал для того, чтобы помогать, и к военным ближе ездить. Недавно дал два концерта, собирали на «мавик», до сих пор собираем. На данный момент, уже четыре дня как Миша ушел добровольцем. Сегодня у него было ВВК, назначили дополнительное обследование. Ждем ответа, но повестка на руках уже есть», - говорит директор Миши Крупина.

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