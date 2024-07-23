Брестская айтишница поверила КГБ и вернулась в Беларусь 24 23.07.2024, 10:23

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Но справка от силовиков не помогла.

Иллюстратору Наталье Левой 38 лет. Родом она из Бреста, в 2009-м окончила Брестский государственный университет по специальности «Изобразительное искусство и народный промысел». Пошла работать иллюстратором в IT — сначала в компанию Sinesis, а 2012-м в Playtika — крупную компанию, которая разрабатывает мобильные игры.

Наталья работала там 2D-художником и художником-постановщиком. Это довольно высокая должность, которая хорошо оплачивается. Вероятно, после начала войны она выехала в Польшу, пишет nashaniva.com.

Человек, знакомый с ситуацией, написал в соцсетях, что девушка уволилась с работы в декабре 2023-го и решила ехать в Беларусь. Коллеги отговаривали Наталью, но она сказала, что сильно скучает по родине и уже оплатила в кратном размере донаты за 2020-й, о чем есть бумага от КГБ.

Наталью задержали на границе. Данные о пожертвованиях могли найти в ее банковской программе, личных переписках, программе для покупки криптовалют, фото или памяти телефона… короче, буквально где угодно. Возможно, это были не те донаты, которые она «компенсировала» КГБ.

Суд над Левой закончился 17 июля в Брестском городском суде. Ее обвиняли по трем статьям — «Финансирование войны» (ч. 2 ст. 361-3 УК), «Финансирование экстремистского формирования» (361-2 УК в старой редакции) и «финансирование экстремистской деятельности « (ч. 2 ст. 361-2 УК).

То, что суд состоялся именно над Натальей, журналисты дополнительно подтвердили с помощью проекта DIT и баз «Киберпартизан».

По сведениям, которые публикует «Вясна», ссылаясь на прокуратуру, Левая перевела на банковские счета и виртуальные кошельки, находившиеся в пользовании представителей экстремистских формирований, в том числе Полка Калиновского, не менее 4400 рублей».

Приговор девушке — 6 лет колонии со штрафом в 40 тысяч рублей.

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