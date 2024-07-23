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Обнародован рейтинг лучших электромобилей 2024-го года

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  • 23.07.2024, 10:31
  • 2,922
Обнародован рейтинг лучших электромобилей 2024-го года

Результаты удивили.

Американское издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях, опубликовало новый рейтинг качества авто. На этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года, пишет focus.ua.

В Consumer Reports не меняют методику исследований. Как и раньше, эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 испытанных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей — у концерна Hyundai-Kia.

Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, который набрал 98 баллов из 100 возможных. Второе место занял BMW iX, который BMW iX победил в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.

Лучшие премиальные электрокроссоверы 2024 года:

BMW iX — 84 балла.

Genesis GV60 — 75.

Lexus RZ — 74.

Audi Q4 e-tron — 71.

Audi Q8 e-tron — 70.

Среди массовых электрокроссоверов лидером стала Kia EV6, которая опередила Tesla Model Y.

Лучшие электрокроссоверы 2024 года:

Kia EV6 — 77 баллов.

Tesla Model Y — 72.

Kia Niro Electric — 71.

Nissan Ariya — 70.

Ford Mustang Mach-E — 70.

Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных — BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).

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