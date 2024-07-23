Обнародован рейтинг лучших электромобилей 2024-го года

Обнародован рейтинг лучших электромобилей 2024-го года2
- 23.07.2024, 10:31
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Результаты удивили.
Американское издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях, опубликовало новый рейтинг качества авто. На этот раз эксперты определили лучшие электромобили 2024 года, пишет focus.ua.
В Consumer Reports не меняют методику исследований. Как и раньше, эксперты опрашивают владельцев авто и проводят тесты. Из 50 испытанных электрокаров только 14 моделей получили рекомендацию. Среди них есть как массовые, так и премиальные электромобили 2024 года, а больше всего моделей-победителей — у концерна Hyundai-Kia.
Абсолютным победителем в рейтинге стал электрокроссовер Kia EV9, который набрал 98 баллов из 100 возможных. Второе место занял BMW iX, который BMW iX победил в сегменте электрокроссоверов премиум-класса.
Лучшие премиальные электрокроссоверы 2024 года:
BMW iX — 84 балла.
Genesis GV60 — 75.
Lexus RZ — 74.
Audi Q4 e-tron — 71.
Audi Q8 e-tron — 70.
Среди массовых электрокроссоверов лидером стала Kia EV6, которая опередила Tesla Model Y.
Лучшие электрокроссоверы 2024 года:
Kia EV6 — 77 баллов.
Tesla Model Y — 72.
Kia Niro Electric — 71.
Nissan Ariya — 70.
Ford Mustang Mach-E — 70.
Среди массовых легковых электрокаров отметили Hyundai Ioniq 6 (83 балла), а среди премиальных — BMW i4 (83 балла) и Porsche Taycan (76).