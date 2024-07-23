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Варшава требует от белорусского режима выдать убийцу польского солдата

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  • 23.07.2024, 10:43
  • 2,600
Варшава требует от белорусского режима выдать убийцу польского солдата

Польша хочет привлечь его к ответственности.

Польша добивается выдачи подозреваемого в убийстве польского солдата из Беларуси. Об этом в эфире RMF24 заявил министр юстиции, генпрокурор страны Адам Боднар.

«Идет интенсивная дипломатическая работа, касающаяся выдачи этого человека», — сказал он в ответ на вопрос о том, как продвигается расследование дела об убийстве солдата на границе.

Боднар также отметил, что публикации в СМИ подтверждают, что польской стороне известна личность подозреваемого.

«Есть надежда, что это приведет к тому, что его можно будет привлечь к ответственности. Хочу заметить, что это одна из многих тем, которые мы имеем с Беларусью при очень напряженных дипломатических отношениях», — добавил Боднар.

Напомним, ранее RMF со ссылкой на свои источники, сообщало, что польские службы установили личность подозреваемого в убийстве рядового Матеуша Ситека. Он был ранен ножом одним из мигрантов на границе и через несколько дней скончался в больнице.

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