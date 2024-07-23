The Economist: Путин создал жилищный «пузырь» 2 23.07.2024, 10:43

4,054

Российские чиновники бьют тревогу.

Раньше ипотеку в России было трудно продать. Десятилетия советской пропаганды, которая осуждала кредит как непосильное бремя, подействовали. Даже после падения коммунизма россияне все еще называли ипотечные кредиты «долговым рабством». Однако в течение последних нескольких лет количество россиян, которые берут ипотечные кредиты, резко возросло благодаря щедрой программе государственного субсидирования покупателей новостроек, пишет The Economist (перевод - УНИАН).

«Однако Владимир Путин, возможно, получил больше, чем рассчитывал. Разгул государственных субсидий разжег чрезвычайно горячий рынок недвижимости, что привело к стремительному росту цен на жилье. Таким образом, Кремль обнаружил, что собирает гигантский счет, который быстро растет», – говорится в статье.

Отмечается, что в 2020 году, когда Россия была охвачена Covid-19, чиновники увеличили льготы для тех, кто покупает недвижимость в новостройках, пытаясь поддержать экономику. Сначала банки предлагали в рамках ипотеки льготную ставку около 6%, что примерно на 2 процентных пункта ниже рыночной ставки. Разницу компенсировало государство. Подобные скидки позже предложили работникам и людям, которые переезжают в Арктику, Сибирь и на оккупированные территории Украины. Однако объемы ипотечных кредитов не начали расти, пока не началась война. В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на $88 млрд, или 4% ВВП, что значительно больше, чем в 2020 году.

«Это свидетельствует о том, что россиянам не хватает инвестиционных возможностей: санкции давят на фондовый рынок, а валютный контроль затрудняет перемещение денег за границу. Инфляция, которая разразилась еще в середине 2023 года, также сыграла свою роль – и не только потому, что дала россиянам стимул вкладывать деньги в кирпичи. Когда Центральный банк России начал повышать процентные ставки, привлекательность схемы возросла... В июне разрыв между государственной ставкой и рыночной ставкой для ипотеки составил более 10 процентных пунктов», – пишут авторы.

В результате Кремль оплачивает немалый счет. Минфин уже потратил на эту схему почти полтриллиона рублей. Расходы вскоре могут возрасти, если ЦБ 26 июля ожидаемо повысит ставки до 18%. Бум субсидированных кредитов также вызвал «пузырь на рынке жилья». В прошлом году было построено 110 миллионов кв. м жилья по сравнению со средними показателями лишь 59 миллионов в год. В то же время цены стремительно растут. Московский Институт городской экономики подсчитал, что они выросли на 172% в крупнейших городах с 2020 по 2023 год.

По словам журналистов, глава ЦБР Эльвира Набиуллина напугана. Она обвинила правительственные субсидии в «перегреве» рынка жилья, указывает на угрозу «проинфляционного риска», если Кремль не сможет их свернуть. Под давлением ЦБР и Минфина Кремль начал это делать. В декабре он повысил минимальный депозит, необходимый для кредита, с 20% до 30%. В начале этого месяца приостановил самую популярную схему, которая действовала для покупателей новостроек. Аналитики прогнозируют, что количество новых ипотечных кредитов может упасть примерно на 50% во второй половине года.

При этом от этого пострадает российская строительная отрасль и банки. Пока, похоже, рынку жилья удастся избежать коллапса. Василий Астров из Венского института международных экономических исследований говорит, что «замедление и, возможно, стагнация» более вероятны, чем значительное падение цен. Раскаленная военная экономика России, в которой в этом году произошел резкий рост зарплат, может оказаться способной поддерживать стабильный рынок недвижимости даже в условиях более высоких ставок и сокращенной господдержки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com