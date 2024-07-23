Второй энергоблок БелАЭС прекратит работу 2 23.07.2024, 10:57

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Требуется подтверждение надежности оборудования.

26 июля начнется планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС. Это будет первое мероприятие такого типа после пуска блока, сообщает Минэнерго.

Сообщается, что ежегодно плановые ремонтные работы проходят на каждом энергоблоке АЭС для подтверждения надежности оборудования и технологических систем.

«Для этого специалисты проведут их детальную диагностику, в том числе выполнят расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений. Эти мероприятия будут осуществляться в рамках утвержденных графиков», — говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы «Росатома» сообщило, что в феврале 2022 года на БелАЭС обнаружилась серьезная проблема — в первый контур второго энергоблока просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты.

Это могло привести к повреждению или поломке стержней управления и тепловыделяющих сборок. В худшем случае, по словам экспертов агентства, знакомых с проблемой, могло происходить накопление ионообменной смолы, которая регулирует чистоту воды, прокачиваемой по трубам во время работы реактора, — это чревато не только помехами работы реактора, но и повышением риска расплавления. Поэтому «Росатом» временно отложил запуск второго энергоблока.

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