В минском Сухарево на торги выставили квартиру всего за 27 тысяч долларов
- 23.07.2024, 11:04
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Почему так дешево?
В Сухарево за долги собственника на торги выставили квартиру с начальной ценой сильно ниже рыночной — всего за 86 тысяч рублей или 27 тысяч долларов. Это следует из информации на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.
Квартира находится в панельной девятиэтажке 1991 года на Сухаревской, 8. Вот расположение дома на карте:
Выглядит этот дом обычно, но зато рядом все хорошо с инфраструктурой. Плюс — это не малосемейка.
Квартира, которая выставлена на торги, — стандартная советская однушка на 32,9 квадрата с лоджией.
Внутри — советский ремонт. Но и начальная цена привлекательная — всего 85 860 рублей или около 27,2 тысячи долларов. Цена за метр получается вообще в районе 830 долларов.
Из обременений — двое зарегистрированных, которых надо выселять по суду. Плюс — ипотека. Но она будет погашена за вырученные от покупки деньги.
Торги назначены на 6 августа.