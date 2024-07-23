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Китайский госбанк отключил Мосбиржу от юаней

  • 23.07.2024, 11:11
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Китайский госбанк отключил Мосбиржу от юаней

Удар в спину от Пекина.

Bank of China — один из двух крупных китайских госбанков, имеющих дочерние подразделения в России, — больше не работает с попавшей под санкции Московской биржей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Дочка» китайской кредитной организации — АО «Бэнк оф Чайна» — выполняла на бирже функции клирингового банка по юанями, через нее проходили все операции в китайской валюте на биржевом рынке. Однако с 15 июля банк отказался от этой роли. Причиной стало внесение Мосбиржи в американские санкционные списки, рассказали источники издания.

В результате торговля юанями — де-факто последней валютой на российском биржевом рынке — оказалась зависима от единственного китайского банка — ICBC Bank. По словам источников «Ъ», его российская «дочка» сейчас проводит клиринг юаневых операций.

Впрочем, и это может продлиться недолго, не исключают собеседники «Ъ» на финансовом рынке: лицензия Минфина США, которая все еще позволяет проводить сделки с подсанкционной биржей, действует до середины августа. Когда ее срок истечет, китайским банкам будут грозить санкции, и биржевая торговля юанем в России может остановиться.

США 12 июня объявили о введении санкции против Московской биржи и ее ключевых расчетных структур — Национального клирингового центра и национального расчетного депозитария. На следующий день биржа остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом, а спустя несколько недель у торговой площадки начали возникать проблемы с юаневыми операциями.

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