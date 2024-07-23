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«Стабильность» чуть не смыло дождем

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 23.07.2024, 11:31
  • 1,650
«Стабильность» чуть не смыло дождем

Некому теперь колосить рапс.

Всю неделю со все более возрастающим недоумением я наблюдал за тем, как свидетели стабильности радуются тому, что стабильность у них выжила.

Тренд задал, конечно, глава администрации Крутой, который сказал, что ураган в Гомельской области был испытанием стабильности на прочность. Что ураган показал, что система, которую кое-кто создавал тридцать лет «все-таки выдержала и выстояла». «Система устояла и никаких критических последствий не произошло».

Короче, стабильность оказалась настолько стабильная, что ее не смыло дождем. Ну то есть, я имею в виду, это ведь было не падение астероида и не землетрясение мощностью в десять баллов. Не Годзилла вышел на битву с Кинг-Конгом. Это был просто дождь с сильным ветром.

Но свидетели стабильности радуются так, как будто они отразили нашествие марсианских треножников. И это уже даже неприлично с их стороны до такой степени не верить в свою собственную стабильность.

А может не так уж удивительно. Вот как ни крути, а против дождя с ветром стабильность оказалась слабовата. И свидетели стабильности это знают. А мы с тобой даже знаем — почему.

Но, видимо, дело было не только в отсутствии вышестоящего импульса. Потому что, даже получив вышестоящий импульс, они «полностью восстанавливали подачу электроэнергии» раза три или четыре. И как я подозреваю, еще не один раз восстановят. Потому что врать свидетели стабильности научились, а проверить некому.

Вот вранье очень хорошо помогает отражать вторжение воображаемого противника в телевизоре. А против настоящего дождя с ветром вообще не помогает.

Короче, если стабильность чуть не смыло дождем, то со стабильностью что-то явно не так. Вот что она будет делать, когда случится настоящая неприятность, а не ветер с дождем и не вторжение воображаемого противника? А я на самом деле знаю, что она будет делать.

Сначала, в отсутствие вышестоящего импульса, свидетели стабильности будут делать вид, что никакой неприятности не случилось. Рапс у них будет колоситься, воображаемый противник в телевизоре заливаться кровавыми слезами, а благодарные граждане будут благодарить за стабильность.

Потом свидетели стабильности получат вышестоящий импульс и стабильность сразу будет приведена в состояние повышенной мобилизованности. В телевизоре.

Лучшие силы стабильности будут брошены на ликвидацию последствий неприятности. В телевизоре. Рапс будет колоситься, воображаемый противник заливаться кровавыми слезами, а благодарные граждане будут благодарить за стабильность.

Потом свидетели стабильности высшего и среднего звена предпримут эффективные и слаженные действия по преодолению последствий неприятности. И в стабильности все сразу станет под контролем. В телевизоре.

Потому что стабильность опять выдержит испытание, которое послано ей Богом, чтобы убедиться в своей стабильности. Рапс будет колоситься, воображаемый противник заливаться, граждане — благодарить.

А потом стабильность внезапно кончится. И сразу даже не поймешь, куда она делась. Потому что она была, может, уже не такая молодая, но зато такая стабильная. Выдержала все испытания, и все было под контролем еще буквально вчера.

А сегодня нету ни стабильности, ни ее свидетелей. Некому колосить рапс и заливать воображаемого противника кровавыми слезами. И только благодарные граждане в телевизоре по инерции еще некоторое время будут благодарить за стабильность.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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