Украинские пограничники уничтожили в воздухе вражеский дрон Zala
- 23.07.2024, 11:33
Уникальные кадры.
Украинские пограничники с использованием FPV-дрона успешно перехватили в воздухе российский беспилотник Zala.
Зрелищное видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в Сети, сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.
В уникальных кадрах демонстрируется эффективная работа воздушной охоты бригады «Месть».
Сообщается, что российский дрон-разведчик Zala был замечен неподалеку от Серебрянского леса, где вел наблюдение за позициями украинских военных.
«В результате работы FPV-дрона вражеский беспилотник уничтожен», - говорится в сообщении.