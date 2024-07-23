Украинские пограничники уничтожили в воздухе вражеский дрон Zala 23.07.2024, 11:33

Уникальные кадры.

Украинские пограничники с использованием FPV-дрона успешно перехватили в воздухе российский беспилотник Zala.

Зрелищное видео уничтожения вражеской техники было опубликовано в Сети, сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

В уникальных кадрах демонстрируется эффективная работа воздушной охоты бригады «Месть».

Сообщается, что российский дрон-разведчик Zala был замечен неподалеку от Серебрянского леса, где вел наблюдение за позициями украинских военных.

«В результате работы FPV-дрона вражеский беспилотник уничтожен», - говорится в сообщении.

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