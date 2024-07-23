Кремль где-то просчитался 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

23.07.2024, 11:54

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На фоне всего прочего «зубастая» граница с Латвией не вызывает вопросов.

Кремлевский план по сдерживанию НАТО выполняется великолепно: Альянс привел полмиллиона военных в состояние повышенной готовности — соединения могут быть развернуты в течение 30 дней, если потребуется; США развернули стратегические бомбардировщики рядом с границей Украины, а Латвия установила противотанковые заграждения от России.

Причем еще в 2022 году у НАТО было 20 тыс. военных в состоянии повышенной боевой готовности, летом 2023 — 300 тыс. Сегодня уже полмиллиона. Нетрудно догадаться, почему США перебросили на 57-ю авиабазу ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress — признак высокого уровня доверия действиям Кремля. Это не говоря о дроновой коалиции, которая пока что неплохо истребляет российские НПЗ и аэродромы.

На фоне всего прочего «зубастая» граница с Латвией не вызывает вопросов.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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