В Минске для электросамокатов готовят новые ограничения 13 23.07.2024, 11:58

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Будет целый ряд запретов.

Минская ГАИ готовит новые ограничения для шеринговых самокатов и других средств персональной мобильности.

Предполагается, что будет увеличено количество зон, где запрещено ездить на самокатах, в частности в их число попадут парки и территория учебных заведений, участки улично-дорожной сети, включая «популярную пешеходную зону».

Ожидается и увеличение числа мест, где скорость самокатов будет ограничиваться. Речь идет о полусотне перекрестков.

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