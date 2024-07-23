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В Минске для электросамокатов готовят новые ограничения

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  • 23.07.2024, 11:58
  • 3,838
В Минске для электросамокатов готовят новые ограничения

Будет целый ряд запретов.

Минская ГАИ готовит новые ограничения для шеринговых самокатов и других средств персональной мобильности.

Предполагается, что будет увеличено количество зон, где запрещено ездить на самокатах, в частности в их число попадут парки и территория учебных заведений, участки улично-дорожной сети, включая «популярную пешеходную зону».

Ожидается и увеличение числа мест, где скорость самокатов будет ограничиваться. Речь идет о полусотне перекрестков.

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