Город затопило: на Сочи обрушилась невероятная стихия 4 23.07.2024, 12:08

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Смерчи подходят вплотную к пляжам.

На российский город Сочи обрушилась мощная стихия: из-за ливней топит улицы, реки выходят из берегов, а в море образуются смерчи и вплотную подходят к пляжам, пишет сайт «Сочи Онлайн».

Из-за этого их пришлось даже закрыть. На данный момент непогода бушует сильнее всего в Лазаревском районе города, в Дагомысе валит деревья, а выбраться в центр города невозможно из-за затопленных улиц.

Центр города больше похож на Венецию, там затопило все дороги. Передвигаться почти невозможно.

Уровень воды в реке на Мамайке поднялся за несколько минут, она превратилась в бушующий поток и уже почти достигла критической отметки.

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