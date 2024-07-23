В Секретной службе США заявили о «самом большом провале за десятилетие» 5 23.07.2024, 12:23

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Кимберли Читл

Директор спецслужб взяла на себя ответственность.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за промах в работе спецслужбы, из-за которого не удалось предотвратить покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Об этом сообщает DW.

«Почетная миссия Секретной службы заключается в том, чтобы защищать лидеров нашей страны. 13 июля мы потерпели неудачу. Как директор Секретной службы Соединенных Штатов, я беру на себя полную ответственность за любой промах в сфере безопасности», — заявила она во время слушаний в комитете по вопросам надзора и подотчетности Палаты представителей США.

Читл заявила, что нападение на Трампа 13 июля стало «самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия». Она также пообещала, что служба приложит все усилия, чтобы подобное не повторилось.

Отмечается, что сразу несколько членов комитета, среди которых как республиканцы, так и демократы, призвали главу спецслужбы к отставке. В то же время она подверглась еще большей критике после отказа предоставить конкретные детали покушения.

Республиканец Джеймс Комер отметил, что Секретная служба «стала лицом некомпетентности», а демократ Джейми Раскин заявил, что Читл «потеряла доверие Конгресса в очень важный и ответственный момент в истории страны».

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