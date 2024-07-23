«Весь урожай побило за 15 минут» 2 23.07.2024, 12:23

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Белорусы показали последствия июльской непогоды.

В понедельник, 22 июля, Бобруйский район Могилёвской области накрыло грозовым фронтом, последствиями которого стал непродолжительный, но разрушительный по своим последствиям град. Местные жители поделились в соцсетях видео и фото того, во что превратились их огороды за считанные минуты, пишет telegraf.news.

Так, в деревне Величково Бобруйского района размер градин достигал размера спичечного коробка. Одна из местных жительниц поделилась фото.

По её словам, несмотря на непродолжительность аномальных осадков, ущерб хозяйству они принесли немалый.

«Весь урожай побило за 15 минут», – признала женщина и показала видео последствий.

Другой пользователь TikTok также под Бобруйском снял на видео целые сугробы, которые насыпало градом.

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