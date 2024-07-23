закрыть
23 июля 2024, вторник, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Весь урожай побило за 15 минут»

2
  • 23.07.2024, 12:23
  • 3,752
«Весь урожай побило за 15 минут»

Белорусы показали последствия июльской непогоды.

В понедельник, 22 июля, Бобруйский район Могилёвской области накрыло грозовым фронтом, последствиями которого стал непродолжительный, но разрушительный по своим последствиям град. Местные жители поделились в соцсетях видео и фото того, во что превратились их огороды за считанные минуты, пишет telegraf.news.

Так, в деревне Величково Бобруйского района размер градин достигал размера спичечного коробка. Одна из местных жительниц поделилась фото.

По её словам, несмотря на непродолжительность аномальных осадков, ущерб хозяйству они принесли немалый.

«Весь урожай побило за 15 минут», – признала женщина и показала видео последствий.

@probobruisk 🌨 "Бобруйский район, деревня Величково. В 11.15 начался град. Некоторые градины были размером со спичечный коробок. Весь урожай побило за 15 минут", – написала нам подписчица @ulia.nikoly #бобруйскийрайон #град #пострадалурожай #bobruisknews ♬ Summer Tropic Deep House - ALEKSANDAR KIPROV

Другой пользователь TikTok также под Бобруйском снял на видео целые сугробы, которые насыпало градом.

@pozevnoiklim #град #беларусь🇧🇾 #клим🇧🇾🏕️🤙 ♬ оригинальный звук - 🏕️🇧🇾Клим 🇧🇾 🏕️

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников