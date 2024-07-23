Видеофакт: ВСУ сбили российский Су-25 1 23.07.2024, 12:26

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Второй за месяц.

В Донецкой области 23 июля украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

«В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан», — говорится в сообщении.

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