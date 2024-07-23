Видеофакт: ВСУ сбили российский Су-25

Видеофакт: ВСУ сбили российский Су-251
- 23.07.2024, 12:26
- 3,936
Второй за месяц.
В Донецкой области 23 июля украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Об этом сообщает 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко
«В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан», — говорится в сообщении.