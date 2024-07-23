закрыть
23 июля 2024, вторник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Западные синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта

1
  • 23.07.2024, 12:36
  • 5,266
Западные синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта

Где ждать обострения?

Синоптики предупреждают белорусов о приближении холодного фронта, который, предположительно, принесет на территорию нашей страны новую волну ливней с грозами. Специалисты прогнозируют, что этот фронт будет идти очень медленно. Когда ждать его обострения и каким будет температурный фон в ближайшие дни? Об этом рассказывает bar24.by со ссылкой на Telegram-канал Nadvorie.

«К западным границам Республики Беларусь подошел холодный фронт с волнами. Пока ничего опасного. Фронт на восток, вглубь территории Беларуси смещается очень медленно», – говорится в сообщении источника.

«По прогнозу ECMWF, к вечеру едва дойдет до линии Вильнюс–Барановичи–Пинск. Днем фронт обострится: сегодня по западу с грозами и ливнями и +23..+25°, на востоке страны до +27°», – делятся прогнозом синоптики.

Данную информацию подтверждают и в Белгидромете. На вторник синоптики объявили желтый уровень метеоопасности для пяти из шести белорусских регионов — везде, кроме Витебской области, синоптики не исключили вероятности потенциально опасных гроз.

Что касается краткосрочного прогноза Белгидромета, то в следующие два дня, 24-25 июля, по данным ведомства, на погоду в стране продолжат формировать «теплые неустойчивые воздушные массы», а вот западные регионы окажутся во власти того самого малоподвижного атмосферного фронта.

Как следствие, ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременными, но сильными дождями, в отдельных районах — с грозами и сильным порывистым ветром. Ночные температуры в эти дни будут колебаться в диапазоне +11..+18°С, а днём воздух, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться до +20..+29°С.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников