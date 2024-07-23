Западные синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта 1 23.07.2024, 12:36

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Где ждать обострения?

Синоптики предупреждают белорусов о приближении холодного фронта, который, предположительно, принесет на территорию нашей страны новую волну ливней с грозами. Специалисты прогнозируют, что этот фронт будет идти очень медленно. Когда ждать его обострения и каким будет температурный фон в ближайшие дни? Об этом рассказывает bar24.by со ссылкой на Telegram-канал Nadvorie.

«К западным границам Республики Беларусь подошел холодный фронт с волнами. Пока ничего опасного. Фронт на восток, вглубь территории Беларуси смещается очень медленно», – говорится в сообщении источника.

«По прогнозу ECMWF, к вечеру едва дойдет до линии Вильнюс–Барановичи–Пинск. Днем фронт обострится: сегодня по западу с грозами и ливнями и +23..+25°, на востоке страны до +27°», – делятся прогнозом синоптики.

Данную информацию подтверждают и в Белгидромете. На вторник синоптики объявили желтый уровень метеоопасности для пяти из шести белорусских регионов — везде, кроме Витебской области, синоптики не исключили вероятности потенциально опасных гроз.

Что касается краткосрочного прогноза Белгидромета, то в следующие два дня, 24-25 июля, по данным ведомства, на погоду в стране продолжат формировать «теплые неустойчивые воздушные массы», а вот западные регионы окажутся во власти того самого малоподвижного атмосферного фронта.

Как следствие, ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременными, но сильными дождями, в отдельных районах — с грозами и сильным порывистым ветром. Ночные температуры в эти дни будут колебаться в диапазоне +11..+18°С, а днём воздух, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться до +20..+29°С.

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