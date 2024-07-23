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В Витебском районе суд лишил студента права распоряжаться своими деньгами

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  • 23.07.2024, 12:51
  • 1,302
В Витебском районе суд лишил студента права распоряжаться своими деньгами

Потому что тот тратил их на курение и развлечения.

Прокурор Витебского района подал в суд заявление о лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своей стипендией и иными доходами до достижения 18-летнего возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным проверки, подросток является одним из детей, оставшихся без попечения родителей, и его законным представителем назначен директор колледжа. Несовершеннолетний находится на государственном обеспечении, включая стипендию и другие выплаты.

В прокуратуре отметили, что несовершеннолетний тратил полученные средства на средства для курения и развлечения, не обеспечивая себе достаточные условия жизни. Суд признал заявление прокурора обоснованным и лишил парня права самостоятельного распоряжения своими доходами до достижения совершеннолетия.

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