СМИ: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

СМИ: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью1
- 23.07.2024, 13:08
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Варшава требует освободить Анджея Почобута.
Radio ZET, ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел Польши, пишет о «жестких переговорах Варшавы и Минска», на кону — полное закрытие пограничных переходов.
Польша требует освободить журналиста и одного из лидеров польской диаспоры Анджея Почобута, — неофициально заявил радио ZET неназванный чиновник польского МИД.
По его словам, одним из аргументов в отношениях с Минском, который может использовать польская сторона, является вопрос о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью.
Сигналы из Беларуси о том, что она готова говорить о кризисе на границе и отменила визы для 35 европейских стран, высокопоставленный чиновник иностранных дел назвал «фикцией».
«Мы им не верим. Если ничего не изменится, мы полностью закроем пограничные переходы с Беларусью. И это также ударит по товарам, импортированным из Китая. Этот вопрос должен был обсуждаться, в частности, во время июньского визита президента Анджея Дуды в Китай», — добавил он.