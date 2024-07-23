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СМИ: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

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  • 23.07.2024, 13:08
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СМИ: Польша может полностью закрыть границу с Беларусью

Варшава требует освободить Анджея Почобута.

Radio ZET, ссылаясь на свои источники в Министерстве иностранных дел Польши, пишет о «жестких переговорах Варшавы и Минска», на кону — полное закрытие пограничных переходов.

Польша требует освободить журналиста и одного из лидеров польской диаспоры Анджея Почобута, — неофициально заявил радио ZET неназванный чиновник польского МИД.

По его словам, одним из аргументов в отношениях с Минском, который может использовать польская сторона, является вопрос о полном закрытии пограничных переходов с Беларусью.

Сигналы из Беларуси о том, что она готова говорить о кризисе на границе и отменила визы для 35 европейских стран, высокопоставленный чиновник иностранных дел назвал «фикцией».

«Мы им не верим. Если ничего не изменится, мы полностью закроем пограничные переходы с Беларусью. И это также ударит по товарам, импортированным из Китая. Этот вопрос должен был обсуждаться, в частности, во время июньского визита президента Анджея Дуды в Китай», — добавил он.

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