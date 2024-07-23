Белорус пожалел машину для жены и попал под «уголовку»
- 23.07.2024, 13:33
Мужчине принципиально не нравилось, что его жена ездит на семейном авто.
22 мая 27-летняя жительница Черикова обратилась в милицию, заявив, что на ее Volkswagen кто-то отвинтил крепежные болты на двух колесах. Женщина заметила проблему во время движения, услышав необычное биение колеса.
«Остановив машину, она осмотрела ее и заметила, что на одном из колес не хватает одного из болтов. Медленно доехав домой, водитель обнаружила отсутствие еще нескольких болтов на колесе. На втором колесе болты также не были закреплены», — сообщили в СК.
Выяснилось, что таким образом действовал ее супруг, с которым они находились в процессе развода. Мужчине не нравилось, что его жена использует семейный автомобиль, в то время как он этого не может. Автомобиль был приобретен совместно, но водительские права имела только женщина. Мужчина, несмотря на отсутствие удостоверения, садился за руль, за что неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и уголовной.
Против 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 309 УК (Умышленное приведение в негодность транспортного средства, что могло повлечь смерть человека или другие тяжкие последствия). Ранее он уже был судим за угрозу убийством супруге, которая теперь уже бывшая. Расследование продолжается.