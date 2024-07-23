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HIMARS поразил редкую радиолокационную станцию оккупантов «Ястреб-АВ»

  • 23.07.2024, 13:46
HIMARS поразил редкую радиолокационную станцию оккупантов «Ястреб-АВ»

Стоимость такой техники составляетоколо $250 миллионов. 

Силы обороны Украины с помощью зенитно-ракетного комплекса HIMARS поразили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 «Ястреб-АВ». Как пишет gordonua.com, об том глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 23 июля в Telegram.

Станция находилась в тылу оккупантов на донецком направлении, написал он.

Ермак опубликовал видео, на котором видны наводка и попадание по вражеской технике.

«АрміяInform» отмечает, что страна-агрессор скрывает данные о «Ястреб-АВ». Известно, что она обнаруживает стреляющие пушки, гаубицы и минометы и сразу просчитывает обратную траекторию. Стоимость такой техники, по предварительным оценкам, составляет $250 млн. 

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