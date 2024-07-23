HIMARS поразил редкую радиолокационную станцию оккупантов «Ястреб-АВ» 23.07.2024, 13:46

Стоимость такой техники составляетоколо $250 миллионов.

Силы обороны Украины с помощью зенитно-ракетного комплекса HIMARS поразили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 «Ястреб-АВ». Как пишет gordonua.com, об том глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 23 июля в Telegram.

Станция находилась в тылу оккупантов на донецком направлении, написал он.

Ермак опубликовал видео, на котором видны наводка и попадание по вражеской технике.

«АрміяInform» отмечает, что страна-агрессор скрывает данные о «Ястреб-АВ». Известно, что она обнаруживает стреляющие пушки, гаубицы и минометы и сразу просчитывает обратную траекторию. Стоимость такой техники, по предварительным оценкам, составляет $250 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com