HIMARS поразил редкую радиолокационную станцию оккупантов «Ястреб-АВ»
- 23.07.2024, 13:46
Стоимость такой техники составляетоколо $250 миллионов.
Силы обороны Украины с помощью зенитно-ракетного комплекса HIMARS поразили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 «Ястреб-АВ». Как пишет gordonua.com, об том глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил 23 июля в Telegram.
Станция находилась в тылу оккупантов на донецком направлении, написал он.
Ермак опубликовал видео, на котором видны наводка и попадание по вражеской технике.
«АрміяInform» отмечает, что страна-агрессор скрывает данные о «Ястреб-АВ». Известно, что она обнаруживает стреляющие пушки, гаубицы и минометы и сразу просчитывает обратную траекторию. Стоимость такой техники, по предварительным оценкам, составляет $250 млн.