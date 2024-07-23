Зачем РФ привезла на фронт 70-летние пушки
- Александр Коваленко
- 23.07.2024, 13:57
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И это не тот случай, когда насмешки уместны.
Очень часто слышал в свой адрес: не стоит недооценивать врага. На это я всегда отвечал — но и переоценивать не комильфо. Но сейчас я наблюдаю совершенно неуместные саркастические рефлексии о появлении в зоне боевых действий 130-мм пушки корпусной артиллерии М-46.
Дело в том, что по нашему информационному пространству несется хохма о том, что российские оккупационные войска стали использовать пушки, которые производились с 1948 года. Причем эта хохма несется с запозданием, ведь М-46 стали сниматься с хранения еще в конце лета 2023. Но не о том речь.
На первый взгляд, это не совсем разумно со стороны российских оккупационных войск — снимать с хранения пушку, не просто настолько старую, но и с крайне специфическим для советской/российской артиллерии выстрелом 130-мм. Но, на самом деле это не совсем так и расконсервация М-46. Это вполне логичный и разумный шаг со стороны врага.
Дело в том, что М-46 была выведена с хранения как элемент противодействия западной артиллерии 155-мм, имеющей превосходство над советскими/российскими 152-мм и 122-мм по точности и дальности. Особенно по дальности.
Старая же советская пушка М-46 имеет дальность стрельбы штатным выстрелом на 27,5 км. Проблема для российских оккупационных войск только в том, что советские боеприпасы 53-ВОФ-482 В и 3ВОФ43 В пригодном для применения состоянии практически не сохранились, а их производство в современной России отсутствует. Но не беда: есть же Иран и КНДР.
В последнее время все чаще в зоне боевых действий стали фигурировать 130-мм иранские и северокорейские снаряды. Тут стоить отметить, что Иран является одним из крупнейших операторов М-46, равно как и КНДР. При этом у Ирана есть новое поколение 130-мм боеприпасов повышенного могущества с дальностью поражения цели до 44 км.
Поэтому, можно сколько угодно смеяться над семидесятилетней старушкой М-46, но это не тот случай, когда подобные насмешки уместны. М-46 и вправду представляет собой проблему в зоне боевых действий, выводя гаубичное противостояние на паритетный уровень по дальности поражения целей.
Да, появление в зоне боевых действий М-46 это одно из доказательств истощения российских запасов и резервов. Да, это доказательство деградации российской армии. Но, в данном случае, лучше бы она не появлялась как такое доказательство, чем наоборот.
Александр Коваленко, «Фейсбук»