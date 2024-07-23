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Полину Шарендо-Панасюк могли этапировать из «Новинок»

  • 23.07.2024, 14:03
  • 1,534
Полину Шарендо-Панасюк могли этапировать из «Новинок»

Родные не успели передать ей лекарства.

Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк, возможно, этапировали из Республиканского центра психического здоровья «Новинки».

Об этом сайту Charter97.org сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

Полине не успели передать продукты, необходимые вещи и лекарства. Сейчас неизвестно, где находится политзаключенная.

Напомним, у Полины Шарендо-Панасюк диагностировали серьезное заболевание — хронический панкреатит средней степени тяжести.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

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