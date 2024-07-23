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В Сенненском районе поезд насмерть сбил пенсионера

  • 23.07.2024, 14:20
  • 1,626
В Сенненском районе поезд насмерть сбил пенсионера

Его брату удалось избежать трагедии.

В Сенненском районе под колесами поезда погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 21 июля в результате наезда поезда в горпоселке Богушевск смертельно травмирован 70-летний житель деревни Могилевка. Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения пересекал пути перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом.

Следователи выяснили, что на момент трагедии работала звуковая и световая сигнализация. Помимо этого, получена информация, что буквально в нескольких метрах от пенсионера пути пересекал его брат, который успел перейти перед поездом.

Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.

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