В Сенненском районе поезд насмерть сбил пенсионера 23.07.2024, 14:20

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Его брату удалось избежать трагедии.

В Сенненском районе под колесами поезда погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 21 июля в результате наезда поезда в горпоселке Богушевск смертельно травмирован 70-летний житель деревни Могилевка. Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения пересекал пути перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом.

Следователи выяснили, что на момент трагедии работала звуковая и световая сигнализация. Помимо этого, получена информация, что буквально в нескольких метрах от пенсионера пути пересекал его брат, который успел перейти перед поездом.

Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.

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