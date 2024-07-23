В Сенненском районе поезд насмерть сбил пенсионера
- 23.07.2024, 14:20
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Его брату удалось избежать трагедии.
В Сенненском районе под колесами поезда погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 21 июля в результате наезда поезда в горпоселке Богушевск смертельно травмирован 70-летний житель деревни Могилевка. Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения пересекал пути перед движущимся составом на запрещающий сигнал светофора. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом.
Следователи выяснили, что на момент трагедии работала звуковая и световая сигнализация. Помимо этого, получена информация, что буквально в нескольких метрах от пенсионера пути пересекал его брат, который успел перейти перед поездом.
Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку.