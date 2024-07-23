Уникальный случай: белорусы покрестили пятерых детей и обвенчались в один день

Уникальный случай: белорусы покрестили пятерых детей и обвенчались в один день2
- 23.07.2024, 14:33
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Об особом событии сообщил святого Юрия в Ворнянах.
Приход Святого Юрия в Ворнянах, что в Островецком районе, сообщил об особом событии.
Как пишет katolik.life,
здесь 20 июля покрестили сразу пятерых детей из одной семьи. Более того, их родители, многодетные Виталий и Валерия Казимировичи в тот же день обвенчались в костеле.
Их детей зовут Ксения, Данила, Полина, Максим и София.
Семья живет в соседней деревне Гоза.