Уникальный случай: белорусы покрестили пятерых детей и обвенчались в один день 2 23.07.2024, 14:33

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Об особом событии сообщил святого Юрия в Ворнянах.

Приход Святого Юрия в Ворнянах, что в Островецком районе, сообщил об особом событии.

Как пишет katolik.life,

здесь 20 июля покрестили сразу пятерых детей из одной семьи. Более того, их родители, многодетные Виталий и Валерия Казимировичи в тот же день обвенчались в костеле.

Их детей зовут Ксения, Данила, Полина, Максим и София.

Семья живет в соседней деревне Гоза.

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