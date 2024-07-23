В России началась травля Z-певца Билана 2 23.07.2024, 14:39

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Дима Билан

Из-за его заявления в РФ могут принять новый закон.

Детский омбудсмен Татарстана обратилась к вице-спикеру Госдумы РФ Анне Кузнецовой с требованием разработать законопроект о запрете пропаганды разводов и синглтона — семейного одиночества. Это не первая подобная инициатива — штрафовать за публичное нежелание заводить семью уже предлагал депутат-единоросс Госдумы Султан Хамзаев, пишет «Можем объяснить».

Первой жертвой новых веяний стал певец Дима Билан, многолетний член жюри и наставник в «Голосе», топовом проекте «Первого канала». Неделю назад певец был почетным гостем фестиваля VK Fest в Лужниках. И впервые за долгое время коснулся своей личной жизни. Во время паблик-тока его спросили: «Сейчас идет год семьи. Не хотелось ли вам создать новую ячейку общества в такой год?» Он ответил, то «пока не планирует создавать семью», с учетом прежнего негативного опыта.

Z-пропагандисты принялись обвинять певца в недостаточной патриотичности — впервые после «голой вечеринки», закончившейся для Билана поездкой в оккупированный Донбасс. Накинулся на Билана и депутат Хамзаев. «Да, дискредитирует [семейные ценности]. Мы же все понимаем, что он имеет в виду. В этом смысле он является негативным показательным примером», — заявил депутат в интервью «Фонтанке».

При этом одиноким мужчиной является сам спикер Госдумы РФ Володин: согласно публикуемым им декларациям (последняя была в 2022 году), у него нет жены, хотя есть маленькие дети.

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