закрыть
23 июля 2024, вторник, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России началась травля Z-певца Билана

2
  • 23.07.2024, 14:39
  • 7,820
В России началась травля Z-певца Билана
Дима Билан

Из-за его заявления в РФ могут принять новый закон.

Детский омбудсмен Татарстана обратилась к вице-спикеру Госдумы РФ Анне Кузнецовой с требованием разработать законопроект о запрете пропаганды разводов и синглтона — семейного одиночества. Это не первая подобная инициатива — штрафовать за публичное нежелание заводить семью уже предлагал депутат-единоросс Госдумы Султан Хамзаев, пишет «Можем объяснить».

Первой жертвой новых веяний стал певец Дима Билан, многолетний член жюри и наставник в «Голосе», топовом проекте «Первого канала». Неделю назад певец был почетным гостем фестиваля VK Fest в Лужниках. И впервые за долгое время коснулся своей личной жизни. Во время паблик-тока его спросили: «Сейчас идет год семьи. Не хотелось ли вам создать новую ячейку общества в такой год?» Он ответил, то «пока не планирует создавать семью», с учетом прежнего негативного опыта.

Z-пропагандисты принялись обвинять певца в недостаточной патриотичности — впервые после «голой вечеринки», закончившейся для Билана поездкой в оккупированный Донбасс. Накинулся на Билана и депутат Хамзаев. «Да, дискредитирует [семейные ценности]. Мы же все понимаем, что он имеет в виду. В этом смысле он является негативным показательным примером», — заявил депутат в интервью «Фонтанке».

При этом одиноким мужчиной является сам спикер Госдумы РФ Володин: согласно публикуемым им декларациям (последняя была в 2022 году), у него нет жены, хотя есть маленькие дети.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников