Выборы без Байдена Виталий Портников

23.07.2024, 14:55

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Избиратели в США должны ответить на один довольно простой вопрос.

Решение президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена отказаться от участия в предвыборной кампании за несколько недель до форума демократов, на котором он должен быть утвержден кандидатом на пост главы государства, напомнило об истории событий, свидетелями которых мы являемся во время гонки 2024 года.

Впервые претенденты на пост президента США проводят дебаты до решения партийных съездов, утверждающих их кандидатуры. Впервые за многие десятилетия стреляли в кандидата на пост президента США. Впервые за многие десятилетия действующий глава государства отказывается от баллотирования на второй срок. И впервые претендент, одержавший победу на праймериз собственной партии, выходит из гонки и создает возможности для выдвижения новой кандидатуры.

Но если посмотреть на ситуацию не с исторической, а с прагматической точки зрения, это решение Байдена немногое меняет. Потому что последние президентские выборы в Соединенных Штатах были еще в далеком 2016 году, когда республиканец Дональд Трамп неожиданно для многих вырвал победу из рук демократки Хиллари Клинтон. Вспомните, тогда бывшая глава Госдепартамента казалась буквально обреченной на победу, потому что никто не хотел верить, что может одержать победу Трамп!

А дальше уже проходят не выборы, а плебисциты, главным вопросом которых является, желает ли избиратель видеть Дональда Трампа в Белом доме. Поэтому на самом деле и выборы 2020 года были прежде всего не «выборами Байдена», а «выборами Трампа». И выборы 2024 года являются не выборами Байдена, а выборами — или не выборами Трампа. И с этой точки зрения уже были выборами без Байдена. Еще до решения действующего президента США.

Избиратели должны ответить на один довольно простой вопрос: желают ли они, чтобы их страной управлял человек, сама деятельность которого, если учесть еще и штурм Капитолия, противоречит принципам демократии, или же готовы закрыть на все это глаза, потому что это же Трамп?

И поскольку большинство избирателей Трампа руководствуется иррациональным подходом, сформулированным именно в этих словах — «голосую, потому что это же Трамп», а большинство тех, кто голосует против, руководствуется невыразимым ужасом — «голосую, потому что кто угодно, только не Трамп» — все будет решено голосами небольшого числа людей в нескольких стратегически важных штатах. Людей, которые пока не знают, важен ли для них этот плебисцит вообще.

Конечно, так было и в 2016 году, когда Трамп провел удачную компанию в этих штатах и выиграл. И в 2020 году, когда Трамп потерял эти штаты в пользу Байдена, и не мог в это поверить. Так будет и сейчас. Демократам нужно только убедить избирателей, что тот или та, кого они предложат Америке, способен эффективно управлять страной, прежде всего физически. Это, конечно, не гарантирует им победы, но оставляет шансы на эту победу на таком же уровне, какими они были до знаменитых дебатов и решения Джозефа Байдена.

Виталий Портников, sestry.eu

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