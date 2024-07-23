закрыть
23 июля 2024, вторник, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США создали оригинальный грузовой электробайк

  • 23.07.2024, 14:58
  • 1,110
В США создали оригинальный грузовой электробайк

С большим запасом хода.

Американский производитель электровелосипедов Mooncool презентовал нестандартную грузовую модель TK1 E-Trike. Она поступает в продажу по цене от 1600 долларов. Подробности опубликовали на сайте компании, пишет focus.ua.

Mooncool TK1 E-Trike — трехколесный электробайк с грузовыми отсеками спереди и сзади. Он весит 52 кг, а его грузоподъемность составляет 159 кг.

У Mooncool TK1 E-Trike усиленная рама, причем электровелосипед выполнен складным. Его можно частично разобрать, например, для перевозки в транспорте.

Также трехколесный электробайк Mooncool получил высокопрофильные 20-дюймовые шины и амортизаторы с рабочим ходом примерно 30 мм. Замедляют его дисковые тормоза.

Электромотор с пиковой мощностью 1 л. с. (750 Вт), а его максимальная скорость ограничена на отметке 26 км/ч. Также оставлен педальный привод с несколькими передачами.

48-вольтная аккумуляторная батарея емкостью 14,5 А∙ч обеспечивает запас хода до 96 км. Ее зарядка в домашних условиях занимает от 6 до 8 часов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников