В США создали оригинальный грузовой электробайк 23.07.2024, 14:58

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С большим запасом хода.

Американский производитель электровелосипедов Mooncool презентовал нестандартную грузовую модель TK1 E-Trike. Она поступает в продажу по цене от 1600 долларов. Подробности опубликовали на сайте компании, пишет focus.ua.

Mooncool TK1 E-Trike — трехколесный электробайк с грузовыми отсеками спереди и сзади. Он весит 52 кг, а его грузоподъемность составляет 159 кг.

У Mooncool TK1 E-Trike усиленная рама, причем электровелосипед выполнен складным. Его можно частично разобрать, например, для перевозки в транспорте.

Также трехколесный электробайк Mooncool получил высокопрофильные 20-дюймовые шины и амортизаторы с рабочим ходом примерно 30 мм. Замедляют его дисковые тормоза.

Электромотор с пиковой мощностью 1 л. с. (750 Вт), а его максимальная скорость ограничена на отметке 26 км/ч. Также оставлен педальный привод с несколькими передачами.

48-вольтная аккумуляторная батарея емкостью 14,5 А∙ч обеспечивает запас хода до 96 км. Ее зарядка в домашних условиях занимает от 6 до 8 часов.

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