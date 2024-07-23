The Telegraph: Украина прорвала блокаду РФ в Черном море 23.07.2024, 15:06

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Что это значит для мира.

Причалы Одессы, которые простаивали в начале вторжения России в Украину, снова оживают. Каждый месяц сюда прибывают десятки грузовых судов, каждое из которых загружает тысячи тонн зерна, чтобы отправить его на рынки всего мира.

Издание The Telegraph пишет, что когда Россия вторглась в Украину, то заблокировала экспорт из черноморских портов страны. Блокада Москвы поставила под угрозу не только экспортный бизнес Украины, но и привела к глобальному кризису, когда мировые цены на продовольствие подскочили, что грозило голодом миллионам людей.

К весне этого года тоннаж судов, прибывающих в черноморские порты Украины, восстановился и лишь на 5% ниже довоенного уровня. Ситуация изменилась благодаря незаметной украинской победе в Черном море. Используя ракеты и беспилотники, Киев заставил Черноморский флот Путина уйти, что позволило вновь открыть морские пути для экспорта.

До войны Украина занимала седьмое место в мире по экспорту пшеницы, четвертое - по экспорту ячменя и одно из первых - по экспорту семечки. Девять десятых этого экспорта проходило через черноморские порты страны. Рынки с тревогой отреагировали на потерю украинского экспорта и перспективу того, что обширный сельскохозяйственный экспорт РФ также может быть нарушен.

Цены на пшеницу резко выросли, а индекс цен на продовольствие, составляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), подскочил на 34% по сравнению с предыдущим годом.

Россия подписала черноморское зерновое соглашение, разрешив судам экспортировать продукцию из Украины при условии, что они будут предварительно досмотрены, но облегчение оказалось недолгим. Москва вышла из сделки в июле 2023 года, после того как из Украины было поставлено около 33 млн тонн. Россия сразу же попыталась восстановить блокаду.

Украина, не имея собственного флота, смогла выгнать флот РФ из Крыма. Киев сообщил морскому органу ООН, что намерен открыть судоходный коридор, что оказало дипломатическое давление на Россию. Кроме того, пришлось убедить морских страховщиков в том, что риск войны для судоходства снизился, чтобы снизить тарифы.

К началу июня насчитывалось уже около 1300 судов, которые следовали вдоль побережья Румынии к портам Одессы, Черноморска и Южного. Эти порты пропустили через себя товаров на 50 миллионов - почти все это сельскохозяйственная продукция.

Аналитики считают, что влияние прекращения блокады Украиной на мировые цены трудно оценить, поскольку этот показатель зависит от множества факторов. По данным ФАО, индекс цен на продовольствие на 2,1% ниже, чем в это время в прошлом году, и упал на 24,8% с пика в марте 2022 года.

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