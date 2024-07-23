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Количество турфирм в Беларуси сократилось в 1,5 раза

  • 23.07.2024, 15:18
Количество турфирм в Беларуси сократилось в 1,5 раза

За последние 5 лет белорусы стали бывать за границей в 2 раза реже.

За последние пять лет количество туристических агентств в Беларуси уменьшилось в полтора раза. Согласно данным Белстата, в стране осталось 1108 турфирм, а в прошлом году закрылось 95 из них.

Количество занятых в сфере туризма сократилось на 70 тысяч человек за пятилетний период, снизившись с 257 800 до 187 800. В то же время, стоимость туров, приобретенных туристами и экскурсантами, за последний год почти удвоилась, увеличившись с 780,3 млн до 1402 млн рублей.

Объемы турпотоков, наблюдаемые до пандемии, так и не вернулись к прежним значениям. Хотя количество въездных туристических поездок в Беларусь достигло почти 5,68 млн, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом, этот показатель все еще вдвое меньше, чем в 2019 году.

Доля туристов, выезжающих в страны СНГ, сократилась с 32,5% до 24,8% за последние пять лет. В то же время, доля иностранных туристов из стран СНГ, приезжающих в Беларусь, увеличилась с 78,6% до 88,7%.

По сравнению с 2019 годом, белорусы сейчас выезжают на отдых за границу в два раза реже, предпочитая путешествия по родной стране. Только за прошлый год количество внутренних туристических поездок увеличилось на 15,6%, хотя этот показатель лишь на 4,3% выше, чем в 2019 году.

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