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ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию

  • 23.07.2024, 15:25
ХАМАС и ФАТХ в Пекине подписали декларацию

Израиль отреагировал.

Китайские СМИ сообщают, что представители 14 палестинских движений и террористических группировок, включая ФАТХ и ХАМАС, подписали в Пекине совместную декларацию о «прекращении разногласий» и построении «палестинского единства», по итогам переговоров с главой китайского МИДа Ван И, сообщает «Евроньюс».

Предполагается, что палестинские движения будут работать над формированием правительства национального единства, однако подробностей в Пекине пока не приводят.

Конфликт между движениями ФАТХ и ХАМАС резко обострился в 2007 году, привел к расколу ПНА и отделению Сектора Газа под контролем ХАМАС от ПНА, управляющей Западным берегом Иордана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его целью является уничтожение поддерживаемой Ираном группировки ХАМАС. Он выступает против того, чтобы она играла какую-либо роль в послевоенном управлении сектором Газа.

«Вместо того, чтобы отвергнуть терроризм, [лидер ФАТХ] Махмуд Аббас обнимает убийц и насильников ХАМАС, открывая своё истинное лицо. На самом деле этого не произойдет, потому что власть ХАМАС будет разгромлена, а Аббас будет наблюдать за Газой издалека. Безопасность Израиля будет оставаться исключительно в руках Израиля», — заявил министр иностранных дел Израиля Израиль Кац в X.

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