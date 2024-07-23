«Видно, что Лукашенко с возрастом умственно сдал»7
- 23.07.2024, 15:30
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Как диктатор раскрыл неприглядные факты о белорусской экономике.
Есть вопросы к качеству качественной продукции в год качества. Такой «перл» выдал Лукашенко на совещании по вопросам развития промышленности, рассказывая о сотрудничестве с Россией.
«Диктатор позабавил подталкиванием развивать сотрудничество с дружественными странами «дальней дуги», сохранением объёмов работы с РФ. Параллельно он требовал сократить кредитные задолженности во внешней торговле, в противном случае угрожал тюремным заключением.
У большинства диктатур, ведущих дела с Лукашенко, элементарно нет денег и нормальных экономик. А россияне прославились неплатежами белорусским предприятиям. Российский военпром – самый большой должник Беларуси. Учитывая, что 80 % беларуского экспорта идёт в РФ, складывается безрадостная картина», — пишет читатель сайта Charter97.org.
«Лукашенко также посетовал, что беларусы вопреки его хотелкам предпочитают покупать импортную бытовую технику, а не качественную белорусскую. Признал зависимость белорусской промышленности от РФ и Китая. Пофантазировал про возвращение сотрудничества с ЕС.
Видно, что Лукашенко с возрастом умственно сдал. Публично выкладывает неприглядные факты о ситуации в белорусской промышленности и торговле, противоречащие официальной пропаганде», — резюмирует наш читатель.