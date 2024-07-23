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В Беларуси, чтобы сделать ЭКО, теперь нужна справка от психиатра

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  • 23.07.2024, 16:07
В Беларуси, чтобы сделать ЭКО, теперь нужна справка от психиатра
иллюстративное фото

Появились и другие ограничения.

Минздрав внес изменения в закон «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий». Что нужно знать семьям, планирующим ЭКО?

Возможностей воспользоваться репродуктивными технологиями лишили несколько категорий женщин, пишет «Наша нива».

Сейчас среди противопоказаний к проведению искусственного оплодотворения появилось ожирение второй степени и более, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

Раньше сделать ЭКО могли семьи, у которых один из партнеров был ВИЧ-инфицированным (при неопределяемой вирусной нагрузке). Но после изменений в законе такую возможность оставили только для тех пар, где ВИЧ-инфицированным является муж (если жена — ЭКО больше не сделают).

Еще одно нововведение — обязательная для женщин и мужчин консультация у психиатра-нарколога.

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