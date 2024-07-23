Самая древняя из найденных: болгарские археологи раскопали невероятную реликвию 23.07.2024, 16:09

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Она датируется концом II — началом III века нашей эры.

Археологи обнаружили древнейшую христианскую реликвию в Болгарии — амулет, который содержит первое известное упоминание о Христе в этом регионе. Этот небольшой серебряный лист, датированный концом II — началом III века нашей эры, нашли в Национальном археологическом заповеднике «Деульт-Дебелт», пишет Heritage Daily (перевод - «Фокус»).

Деульт, основанный в VII веке до н. э., играл значительную роль в торговле между фракийцами и греками. Он расположен вблизи современного села Дебелт, у реки Средецкая на западном берегу Мандренского озера.

В I веке нашей эры Римская империя аннексировала Деульт, переименовав его в Колонию Флавия Пацис Деульт и используя как поселение для ветеранов Легиона VIII Августа.

Амулет, найденный свернутым в захоронении, содержит надписи в виде креста и греческие ссылки на архангелов Михаила и Гавриила, а также Христа как «Хранителя». Слово «Хранитель» выглядит как +ΡЄICTOC, с первой буквой имени Христа, Х, повернутой на 45 градусов, образующей крест.

По мнению исследователей, эта надпись указывает на защитную роль Христа и отражает потребность ранних христиан скрывать свою веру, чтобы избежать преследований. Вероятнее всего, они похоронили амулет тайно, свернув серебряный лист так, чтобы он напоминал слиток.

Доктор Николай Шаранков из Софийского университета объясняет, что публичные надписи редко раскрывали религиозные убеждения ранних христиан. Вместо этого они использовали изящные символы, такие как птицы или рыбы, или обобщенные термины, такие как «Бог», чтобы не привлекать внимания.

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