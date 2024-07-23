Политолог: Для Орбана его «миротворческое турне» может быть лебединой песней 23.07.2024, 16:20

Виктор Орбан

Венгрия от этого очень сильно пострадает.

Для венгерского премьер-министра Виктора Орбана его «миротворческое турне» может быть лебединой песней. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил политолог Игорь Рейтерович.

Он напомнил, что Венгрия в значительной мере зависит от тех дотаций, которые идут от Европейского Союза. При этом Орбан, демонстрируя непринятие определенных принципов и ценностей ЕС, понимает, что это очень сильно бьет рикошетом по Венгрии даже в контексте замороженных денег, которые страна должна получать из фондов ЕС.

«Парадокс Орбана вообще в том, что он критикует Европейский Союз. Он как бы не хочет действовать совместно с другими европейскими странами, при этом плотно, годами сидит на европейских дотациях, и от них очень зависит его электорат», — сказал Рейтерович.

По словам политолога, в этом контексте страны, которые действительно настроены на интеграцию, прекрасно понимают, что консенсусное взаимодействие и договоры, которые действуют на уровне Европейского Союза, — это более выгодно, чем вот такая позиция, которую сейчас пытается занимать Орбан.

«Я думаю, что вот это его так называемая миротворческая миссия, — это, говоря образно, его лебединая песня. В каком плане? То есть он прекрасно понимает, что после того, как закончатся все процедуры формирования новых структур власти в Европейском Союзе после выборов в Европарламент, а они уже на финишной прямой, и большинство назначений уже было сделано, сейчас еще какие-то формальные моменты некоторые останутся… Он прекрасно понимает, что реформа Европейского Союза неотвратима. Кстати, Венгрия приложила к этой реформе непосредственно свою руку, но только не прямо беря в ней участие, а просто спровоцировав, по сути, эту реформу. И это приведет к тому, что на уровне Европейского Союза принятие решений полным консенсусом, когда все страны абсолютно поддерживают, и любая страна может иметь право вето, это все канет в Лету», — сказал Рейтерович.

Он убежден, что будут изменены процедуры голосования, процедуры принятия решений, и, скорее всего, решения будут приниматься просто квалифицированным большинством. После этого страны наподобие Венгрии не смогут блокировать единолично общие решения Европейского Союза.

«И вот Орбан это прекрасно понимает. Он знает, что эта реформа будет доведена до логического завершения. И он сейчас просто пытается воспользоваться той ситуацией, тем временем, которое у него еще осталось для того, чтобы себе какие-то получить внешнеполитические плюшки, как он считает, возможно, продвинуть какой-то «мирный план», хотя он никакой не венгерский, он в большей мере, наверное, китайский. Ну, и где-то себе там выбить какие-то преференции со стороны тех стран, против которых на сегодняшний день внедрены санкции. То есть он считает, что он все делает правильно. Но на длинной дистанции Венгрия от этого очень сильно пострадает. И, кстати, Венгрия это понимает, о чем свидетельствует уже такая тенденция к постоянному снижению рейтинга политической силы Орбана», — считает политолог.

Он отметил, что реформа уже подготовлена и в 2025 году будет проголосована и введена в действие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com