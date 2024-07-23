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Как отличаются счета за ЖКУ в «тунеядских» жировках и в обычных

  • 23.07.2024, 16:22
Как отличаются счета за ЖКУ в «тунеядских» жировках и в обычных

Разбежка увеличилась.

Чиновники передумали повышать с 1 июня субсидируемые тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. При этом для «пустующего» и «тунеядского» жилья их подняли с 1 января. В итоге разбежка между полными и льготными тарифами на некоторые ЖКУ еще больше увеличилась, отмечает «Зеркало».

Какие счета за отопление и горячую воду

Разбежка между жировками по «тунеядским» и льготным жировкам возникает в основном из-за тарифов на отопление и подогрев воды. Как утверждают чиновники, по этим услугам население возмещает порядка 20% стоимости.

Экономически обоснованный тариф на отопление и горячую воду с 1 января подняли с 126,29 до 132,01 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 4,5% (годом ранее повышение было на уровне 6,3%). При этом субсидируемый тариф сейчас составляет 24,7187 рубля за 1 Гкал. Полный тариф превышает льготный в 5,3 раза.

К примеру, за отопление в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал по льготному тарифу нужно заплатить 25,12 рубля, а по полному — 134,16 рубля.

За горячую воду — за 0,4198 Гкал — в этой же квартире по льготному тарифу выйдет 10,38 рубля, а по полному — 55,42 рубля.

Как отличаются тарифы на электричество

С 1 января выросли полные тарифы на электроэнергию. Так, одноставочный (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) увеличили до 0,279 рубля за 1 кВт·ч (ранее — 0,2705 рубля). То есть за 100 кВт∙час нужно будет заплатить 27,9 рубля вместо прежних 27,05 рубля.

«Тунеядский» одноставочный тариф на электричество на 29,4% выше, чем льготный. Так, субсидируемый составляет 0,2156 рубля за 1 кВт·ч. За 100 кВт∙час выйдет 21,56 рубля.

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