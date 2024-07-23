закрыть
23 июля 2024, вторник, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше появится вдовья пенсия

2
  • 23.07.2024, 16:42
  • 2,012
В Польше появится вдовья пенсия

Законопроект поступил в Сейм.

Правительство Польши поддержит законопроект о введении так называемой вдовьей пенсии. Законопроект предусматривает, что овдовевший человек сможет получать часть пенсии умершего супруга, передает «Польское радио».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета министров принято решение, что вся правительственная коалиция проголосует в поддержку законопроекта.

«Мы все обязались работать вместе в Сейме и голосовать вместе, как правительственная коалиция, за ту форму проекта, которая вытекает из позиции правительства. И я надеюсь – потому что было несколько виражей – что мы наладим законодательную работу в коалиции», - сказал польский премьер.

Законопроект о вдовьих пенсиях поступил в Сейм как гражданский законопроект. Второе чтение документа запланировано на четверг.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников