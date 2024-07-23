В Польше появится вдовья пенсия

В Польше появится вдовья пенсия2
- 23.07.2024, 16:42
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Законопроект поступил в Сейм.
Правительство Польши поддержит законопроект о введении так называемой вдовьей пенсии. Законопроект предусматривает, что овдовевший человек сможет получать часть пенсии умершего супруга, передает «Польское радио».
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета министров принято решение, что вся правительственная коалиция проголосует в поддержку законопроекта.
«Мы все обязались работать вместе в Сейме и голосовать вместе, как правительственная коалиция, за ту форму проекта, которая вытекает из позиции правительства. И я надеюсь – потому что было несколько виражей – что мы наладим законодательную работу в коалиции», - сказал польский премьер.
Законопроект о вдовьих пенсиях поступил в Сейм как гражданский законопроект. Второе чтение документа запланировано на четверг.