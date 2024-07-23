В Польше появится вдовья пенсия 2 23.07.2024, 16:42

2,012

Законопроект поступил в Сейм.

Правительство Польши поддержит законопроект о введении так называемой вдовьей пенсии. Законопроект предусматривает, что овдовевший человек сможет получать часть пенсии умершего супруга, передает «Польское радио».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на сегодняшнем заседании Совета министров принято решение, что вся правительственная коалиция проголосует в поддержку законопроекта.

«Мы все обязались работать вместе в Сейме и голосовать вместе, как правительственная коалиция, за ту форму проекта, которая вытекает из позиции правительства. И я надеюсь – потому что было несколько виражей – что мы наладим законодательную работу в коалиции», - сказал польский премьер.

Законопроект о вдовьих пенсиях поступил в Сейм как гражданский законопроект. Второе чтение документа запланировано на четверг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com