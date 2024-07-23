Мобильные операторы объявили очередные изменения для клиентов
- 23.07.2024, 16:51
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Введен ряд «новшеств».
Мобильные операторы объявили, что вводят очередные новшества для клиентов. Так оператор life:) с 23 июля ввел изменение по услуге «Позвони мне»: теперь ей могут пользоваться физлица-абоненты с подключенной опцией «Оплата по факту».
Но при условии, если на счете есть не меньше 10 копеек, пишет «Зеркало».
Также компания life:) объявила, что с 30 июля по услуге TV+ будут закрыта для новых подключений и продлений пакеты «START на сутки», «START на месяц», «Базовый на месяц». «Абоненты, у которых пакеты ранее были подключены, смогут ими пользоваться до конца бесплатного или оплаченного периода», — уточняет мобильный оператор.
У оператора МТС до 31 июля действует спецпредложение: при покупке смартфонов можно получить смарт-часы или модуль управления камерой за 10 копеек.
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