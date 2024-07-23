Мобильные операторы объявили очередные изменения для клиентов 23.07.2024, 16:51

1,418

Введен ряд «новшеств».

Мобильные операторы объявили, что вводят очередные новшества для клиентов. Так оператор life:) с 23 июля ввел изменение по услуге «Позвони мне»: теперь ей могут пользоваться физлица-абоненты с подключенной опцией «Оплата по факту».

Но при условии, если на счете есть не меньше 10 копеек, пишет «Зеркало».

Также компания life:) объявила, что с 30 июля по услуге TV+ будут закрыта для новых подключений и продлений пакеты «START на сутки», «START на месяц», «Базовый на месяц». «Абоненты, у которых пакеты ранее были подключены, смогут ими пользоваться до конца бесплатного или оплаченного периода», — уточняет мобильный оператор.

У оператора МТС до 31 июля действует спецпредложение: при покупке смартфонов можно получить смарт-часы или модуль управления камерой за 10 копеек.

Компания А1 запустила новый тарифный план фиксированной связи для бизнеса — «Интернет для офиса 30».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com