СМИ: У России новая проблема из-за войны с Украиной2
- 23.07.2024, 16:59
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Кремлевская пропаганда бьет тревогу.
В России продолжает резко расти статистика совершаемых преступлений. При этом рост наблюдается не столько со стороны вернувшихся с войны в Россию зеков, но и со стороны мигрантов. Российский Z-пропагандист на радио «Комсомольская правда» был поражен, увидев новые цифры преступности. Он не может понять, почему в России резко выросло количество преступлений, совершенных мигрантами, пишет dialog.ua.
В социальных сетях ему ответили, что из-за плохой демографии и отправки на верную гибель в Украину сотен тысяч российских мужчин, в России растет дефицит рабочей силы. Этот дефицит приходится чем-то компенсировать. А поскольку мужское население сокращается, остается компенсировать только мигрантами, которых становится все больше и которые чувствуют себя все увереннее и наглее. При этом они плохо интегрированы в российской общество и действуют по нормальным для себя обычаям.
«И дальше их будет еще больше, потому что запущенная Россия и война прямо сейчас продолжают работать. Вы продолжаете отправлять русских мужчин на бойню, и кто-то должен будет их заменить, поэтому не нужно валять дурака - говорите в своих эфирах честно. Рост преступности среди мигрантов - это еще один результат «СВО». Хочешь захватить Волчанск - полюби мигранта. Таков должен быть честный лозунг всех русских националистов сегодня», - комментируют эфир пользователи соцсетей.