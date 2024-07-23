Минчанин не возвращал долг и лишился BMW X5 23.07.2024, 17:03

Он задолжал около $27,5 тысяч.

Минчанин уклонялся от уплаты задолженности. В конечном счете это стоило ему автомобиля.

«Автолюбитель, задолжавший порядка 90 000 белорусских рублей, всячески уклонялся от уплаты суммы задолженности, находящейся на исполнении в ОПИ Фрунзенского района Минска», — заметили представители органов юстиции.

Они также рассказали, что BMW X5, который скрывал должник, объявили в розыск с задержанием, принудительной отбуксировкой и помещением на охраняемую стоянку. В принципе, это и было сделано: кроссовер поместили на охраняемую стоянку РУП «БелЮрОбеспечение».

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