Минчанин не возвращал долг и лишился BMW X5
- 23.07.2024, 17:03
Он задолжал около $27,5 тысяч.
Минчанин уклонялся от уплаты задолженности. В конечном счете это стоило ему автомобиля.
«Автолюбитель, задолжавший порядка 90 000 белорусских рублей, всячески уклонялся от уплаты суммы задолженности, находящейся на исполнении в ОПИ Фрунзенского района Минска», — заметили представители органов юстиции.
Они также рассказали, что BMW X5, который скрывал должник, объявили в розыск с задержанием, принудительной отбуксировкой и помещением на охраняемую стоянку. В принципе, это и было сделано: кроссовер поместили на охраняемую стоянку РУП «БелЮрОбеспечение».