Победит ли Харрис Трампа: аргументы «за» и «против» 23.07.2024, 17:11

Демократы наконец-то объединены и вдохновлены, но есть ряд нюансов.

Вице-президент Камала Харрис, вероятно, станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Харрис заручилась поддержкой 22 июля, на следующий день после того, как президент Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

Почти все потенциальные соперники Харрис уже поддержали ее. Наибольший вопрос сейчас состоит в том, победит ли Харрис бывшего президента Трампа? Нил Стенейдж, колумнист Белого дома в издании The Hill (перевод — zn.ua), привел основные аргументы «за» и «против».

Почему Харрис может победить?

Демократы наконец-то объединены и вдохновлены. Их сплоченность вокруг Харрис указывает на безумное желание двигаться дальше. Камала Харрис вызывает интерес по конкретным причинам: она является первой женщиной, темнокожим человеком и человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента. Сейчас она стремится получить высшую должность — стать президентом. Рекордная сумма взносов является еще одним показателем энтузиазма по отношению к Харрис.

Кроме того, опрос, проведенный ABC News/Washington Post/Ipsos после дебатов в Атланте, показал, что 85% взрослых считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Но 60% считали то же самое по отношению к Трампу. Это слабое место, которое 59-летняя Харрис может использовать.

К тому же длительное внимание СМИ к Трампу иногда омрачает тот факт, что он довольно непопулярен среди населения в целом.

Почему Харрис может проиграть?

Ее рейтинги поддержки действительно плохие. Когда кризис Байдена был в разгаре, некоторые из его сторонников приводили убедительные аргументы: Харрис не обязательно будет иметь лучшую поддержку. Согласно средним показателям опросов The Hill/DDHQ, Харрис отстает от Трампа почти на 3 процентных пункта в национальном масштабе.

Кроме того, скептики Харрис часто упоминают ее крайне неудачную кампанию 2020 года. Харрис объявила о своей заявке на номинацию от Демократической партии в январе 2019 года перед толпой около 20 тысяч человек в своем родном городе Окленде.

В конце концов, Харрис сняла свою кандидатуру с гонки перед партийным сборами в Айове. Недоброжелатели опасаются, что те же проблемы, которые преследовали ее кампанию 2020 года, в частности вопросы подлинности, неспособность наладить связь с избирателями и слухи о междоусобицах в штабе, могут вернуться и преследовать ее во время выборов в ноябре.

Она может не преодолеть предубеждения некоторых избирателей

Наиболее чувствительным вопросом вокруг кандидатуры Харрис является то, не будет ли она подвержена предубеждениям со стороны избирателей. Короче говоря, вопрос состоит в том, изберет ли нация чернокожую женщину президентом.

Те, кто утверждает, что ответ «да», указывают на то, что бывший президент Обама уже преодолел расовый барьер, в то время как роль женщин на самом высоком политическом уровне изменилась за последние годы.

Ее отождествляют с самой болезненной проблемой демократов

Иммиграция, вероятно, является наибольшей уязвимостью демократов и Харрис тесно связана с ней. Ведь Харрис была назначена ответственной за преодоление причин миграции из стран Центральной Америки.

За последние месяцы количество несанкционированных пересечений южной границы несколько уменьшилось, но только после того, как достигло исторического максимума в декабре прошлого года.

Суть в том, что Харрис тесно связана в общественном сознании с иммиграцией; это слабое место, и Трамп и Республиканская партия будут упорно работать над тем, чтобы извлечь максимальную выгоду из этого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com