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Революционное открытие: сверхплотный объект в космосе превращает гравитацию в свет

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  • 23.07.2024, 17:19
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Революционное открытие: сверхплотный объект в космосе превращает гравитацию в свет

Ученые сделали очень важное открытие о преобразовании энергии в космосе.

Астрофизики обнаружили, что особая физическая реакция в нейтронных звездах превращает гравитоны из гравитационных волн в фотоны электромагнетизма. Как показывает новое открытие, мертвые звезды могут противостоять угасанию света. В результате необычной физической реакции гравитация превращается в свет. Известно, что свет – это волна которая может вести себя как частица, но это физика следующего уровня. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Popular Mechanics.

Видимый свет состоит из фотонов, а фотоны являются одним из фундаментальных инструментов астрономии. Сейчас телескопы улавливают почти весь доступный электромагнитный спектр: от гамма-лучей с очень маленькой длиной волны до поистине огромных радиоволн.

Нейтронные звезды — это мертвые звезды, которые являются сверхплотными объектами и состоят почти полностью из нейтронов. Они возникают после смерти звезд с очень большой массой. Их диаметр составляет в среднем 20 км, но в этом крошечном объеме втиснуто бо

Но следующим фундаментальным инструментом астрономии, по мнению авторов исследования, являются гравитационные волны. Множество новых детекторов начали улавливать эти волны, которые могут включать в себя сверхвысокочастотные гравитационные волны.

Нейтронные звезды — это мертвые звезды, которые являются сверхплотными объектами и состоят почти полностью из нейтронов. Они возникают после смерти звезд с очень большой массой. Их диаметр составляет в среднем 20 км, но в этом крошечном объеме втиснуто больше массы, чем у Солнца. У этих звезд есть мощные магнитные поля и магнитосфера. Ученые объясняют, что когда гравитационные волны бьют по магнитосфере нейтронных звезд, гравитационные частицы, которые называют гравитонами, хотя они гипотетические, резонируют и превращаются в очень легкие фотоны, то есть частицы света.

Ученые считают, что это происходит посредством реакции, называемой обратным процессом Герценштейна. Михаил Герценштейн был физиком-теоретиком, который первым описал то, что, по его мнению, произойдет, когда электромагнитная волна столкнется с сильным магнитным полем. Физик считал, что это столкновение вызовет гравитационную волну аналогичной частоты. Обратный процесс Герценштейна заключается в том, что гравитационная волна наносит удар, вызывая электромагнитную волну.

Гравитационные волны все еще тщательно изучают астрофизики и пытаются их понять. Авторы исследования говорят, что физики должны найти больше способов обнаружить доказательства их существования, используя инструменты, которые у нас есть сейчас.

Если мы сможем найти электромагнитную сигнатуру, состоящую из фотонов, которая является следствием высокочастотных гравитационных волн, мы сможем перепроектировать ситуацию и понять, что гравитационная волна тоже существовала, говорят астрофизики.

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